Bradesco coloca 41 imóveis em leilão com lances a partir de R$ 25 mil

O Bradesco realiza quatro leilões de imóveis ao longo de outubro, com 41 propriedades disponíveis em 12 estados brasileiros. O catálogo reúne casas, apartamentos, imóveis comerciais e terrenos, com lances iniciais entre R$ 25 mil e R$ 2,2 milhões.

Os leilões são realizados em parceria com a Mega Leilões e incluem tanto imóveis vendidos de forma convencional quanto propriedades que chegam à segunda etapa de um processo de alienação fiduciária. As condições de pagamento variam de acordo com o tipo de leilão.

No leilão convencional, marcado para 8 de outubro, às 14h, serão ofertados 20 imóveis, localizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances começam em R$ 25 mil.

Entre os imóveis estão uma casa de 191 metros quadrados em Limeira (SP), com lance mínimo de R$ 970 mil, e uma casa em Maricá (RJ), com 201 metros quadrados de área construída, que pode ser arrematada a partir de R$ 1 milhão.

Imóveis em segunda praça

Os outros três eventos são classificados como segundo leilão de alienação fiduciária. Nessa modalidade, os imóveis que não foram vendidos na primeira etapa podem voltar a ser ofertados por um valor diferente, conforme as regras previstas no edital.

No leilão de 2 de outubro, às 15h, serão quatro imóveis no Paraná e em São Paulo, com lances entre R$ 177 mil e R$ 381 mil. Entre eles está uma casa de 46,8 metros quadrados em Curitiba, com lance mínimo de R$ 298 mil, e outra na Vila Ré, em São Paulo, com 55,38 metros quadrados de área privativa total, a partir de R$ 381 mil.

Já em 9 de outubro, às 15h, serão oito imóveis em Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Os valores começam em R$ 144 mil e chegam a R$ 2,2 milhões. Entre as opções está um apartamento de 154 metros quadrados em Cuiabá, com duas vagas de garagem, por R$ 553 mil.

O último leilão acontece em 16 de outubro, às 15h, com outros oito imóveis em Bahia, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances variam de R$ 141 mil a R$ 733 mil. Uma das opções é uma casa de 160 metros quadrados em Goiânia, com lance mínimo de R$ 733 mil.

Como participar

Os leilões serão realizados de forma online pela Mega Leilões. Para participar, é necessário fazer um cadastro na plataforma, consultar as informações do lote e ler o edital correspondente antes de solicitar a habilitação para dar lances.

No leilão convencional de 8 de outubro, o Bradesco oferece 10% de desconto para pagamentos à vista. Também é possível parcelar a compra em 12 vezes sem juros e sem correção, mediante sinal de 25%, salvo condições específicas previstas para determinados lotes.

Para imóveis de até R$ 100 mil, há ainda a possibilidade de parcelamento em 24 vezes, com juros de 12% ao ano pela Tabela Price e aplicação do IGP-M anual, caso positivo, além de sinal de 25%.

Nos imóveis acima de R$ 100 mil, o parcelamento pode ser feito em 36 ou 48 vezes, com juros de 12% ao ano pela Tabela Price e IGP-M mensal, caso positivo. Nessa modalidade, o sinal é de 30%.

Já nos três leilões de alienação fiduciária, o pagamento é somente à vista e sem desconto. As condições podem variar de um lote para outro, por isso o edital deve ser consultado antes da participação.

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