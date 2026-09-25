Leilão do Bradesco tem mais de 95 imóveis com até 85% de desconto

O Bradesco realiza nesta terça-feira, 29, um leilão com diversos lotes de imóveis. Além do evento, a empresa oferece ao longo do mês mais de 95 opções de imóveis em todo o país, entre propriedades residenciais, comerciais e terrenos.

Os imóveis disponíveis podem ter descontos de até 85% em relação aos valores de referência. Também há condições de pagamento facilitadas para alguns lotes, com 10% de desconto para pagamento à vista ou possibilidade de parcelamento em até 48 meses.

As oportunidades estão distribuídas por diferentes regiões do país e incluem imóveis residenciais, comerciais e terrenos em 26 estados. O processo de venda é realizado pela plataforma da Zuk, onde os interessados podem consultar os lotes disponíveis e as condições de cada imóvel.

O imóvel com menor valor é um apartamento no valor de R$ 42 mil na cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, com 57 metros quadrados, até R$ 5,390 milhões para o imóvel de maior valor, localizado no centro de Americana, interior de São Paulo, com 1.034 metros quadrados. O lote com maior desconto, de 85% off, é um galpão na cidade de Iguatama, Minas Gerais, por R$ 145 mil, com 523 metros quadrados.

Como participar do leilão

O leilão será realizado de forma online no dia 29 de setembro. Os interessados devem acessar a plataforma da Zuk, consultar os imóveis disponíveis e verificar as condições de pagamento e os editais de cada lote.

Além do leilão, a Zuk mantém durante todo o mês de setembro mais de 95 imóveis disponíveis para arremate, com descontos de até 85% e diferentes condições de pagamento.

Como funciona o financiamento dos imóveis

Uma das principais condições oferecidas pelo banco é a possibilidade de financiar parte das aquisições. Para imóveis residenciais elegíveis, o prazo pode chegar a 420 meses. Nos imóveis comerciais, o limite pode ser de até 360 meses, ou 30 anos.

As condições, no entanto, não são válidas automaticamente para todos os lotes. O comprador deve consultar as regras específicas do imóvel antes de participar do leilão.

Dependendo da unidade, também pode ser permitido o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para imóveis desocupados. As demais condições de pagamento e eventuais encargos variam conforme o lote.