Adeus, Platina 220? Conheça prédio que vai superar arranha-céu mais alto de SP

O prédio mais alto de São Paulo está prestes a ser lançado, e está sendo desenvolvido pelo Grupo Carrefour Brasil, por meio do Carrefour Property. Localizada dentro do complexo multiuso Paseo Alto das Nações, a torre corporativa ainda sem nome definido recebeu o "habite-se" no fim de junho.

Com 219 metros de altura distribuídos em mais de 40 pavimentos, cada um com 2.200 metros quadrados, a construção deve superar todos os edifícios da capital, incluindo o Platina 220, localizado no Tatuapé, Zona Leste, que até agora detinha o posto de maior torre da cidade com 172 metros e 50 pavimentos.

O projeto do Carrefour foi desenvolvido em parceria com a WTorre e ocupa um dos 400 imóveis que o grupo possui espalhados pelo Brasil. O terreno escolhido, próximo à Marginal Pinheiros, na Zona Sul, foi onde o grupo francês inaugurou sua primeira unidade de hipermercado de grandes proporções em 1975.

“Entramos com a permuta do terreno e, em troca, recebemos um novo hipermercado, junto com um espaço de conveniência que pode ser locado para outras lojas, como uma Cobasi ou uma Kopenhagen. Além disso, somos donos de parte das lajes do edifício corporativo”, detalha Camila Monteiro, diretora de desenvolvimento imobiliário do Carrefour Property.

O complexo multiuso transformou o ativo de quase 60 mil metros quadrados em um polo moderno, seguindo a estratégia de permuta física, na qual o Carrefour atuou como terrenista. Em troca do terreno, a empresa recebeu o novo hipermercado, a área do shopping, participação no estacionamento do subsolo, seis lajes corporativas inteiras e 23% de uma sétima, além de uma compensação financeira previamente acordada, conhecida como torna.

O Carrefour Property consolidou sua estratégia atual a partir do desenvolvimento do Paseo Alto das Nações em 2013 e retomou o ritmo em 2023, com foco em monetização de ativos.

Hoje, a companhia possui cerca de 400 terrenos pelo Brasil, muitos adquiridos há 50 anos em áreas então periféricas que se tornaram estratégicas. Parte do portfólio veio com a aquisição do Grupo BIG, trazendo terrenos próximos a lojas existentes, que se mostram mais valiosos para desenvolvimento imobiliário do que para operação de varejo.

No curto prazo, a companhia tem três projetos com perfil semelhante ao Paseo mapeados em grandes capitais e já possui 13 negócios fechados. O modelo migra do conceito de permuta física para permuta financeira, garantindo fluxo de caixa contínuo e viabilizando verticalizações estratégicas, segundo Monteiro.

O Platina 220

Enquanto o Platina 220 se tornou um ícone da Zona Leste, com seu design multiuso integrando apartamentos compactos, quartos de hotel, salas comerciais e lajes corporativas, o novo edifício do Carrefour é apenas comercial.

A construção começou do edifício no Tatuapé começou em 2018 e a inauguração aconteceu em 2022. Ele possui 6,4 mil metros quadrados de terreno, 57 mil metros quadrados de área construída, 3,9 mil toneladas de aço e 32,3 mil metros cúbicos de concreto, além de 20 elevadores de alta velocidade e mais de 500 vagas de garagem para atender os 50 andares.

O Platina 220 faz parte do Eixo Platina, comandado pela incorporadora Porte Engenharia e Urbanismo, que atua em uma área que inclui os bairros Belém, Vila Carrão, Vila Formosa, Água Rasa e Mooca. O polo urbanístico é paralelo à Radial Leste, próximo às estações do metrô Belém, Tatuapé e Carrão, com base na Rua Platina.

À época, a incorporadora afirmou à EXAME que objetivo é transformar a zona leste em mais do que uma região dormitório, agregando usos residenciais, comerciais e de lazer de forma integrada.

O prédio abriga quatro tipos de unidades: apartamentos compactos, quartos de hotel, salas comerciais e lajes corporativas. Para organizar o fluxo, o acesso é controlado: moradores residenciais não têm acesso às áreas corporativas e vice-versa, exceto no primeiro andar, onde hotel e residencial compartilham lazer, piscina, academia e restaurante.