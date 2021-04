Zé Delivery lança promoção que permite acumular cupons de desconto

O delivery de bebidas Zé Delivery lança a campanha “Semana da amiZÉde”, em comemoração ao Dia do Beijo e Dia Nacional do Amigo. A iniciativa busca incentivar os consumidores a garantirem descontos em produtos ao chamarem pessoas que nunca compraram no app.

Assim, quem compartilhar seu cupom de indicação a um novo cliente até 18 de abril garantirá R$ 5 de desconto para ambos. As vantagens para quem compartilhar cupom são acumulativas e vão até R$ 50.

O Zé Delivery também criou seis perfis de pessoas, desde o “amigo colorido” (em comemoração ao dia do beijo) até o “amigo blogueiro”, um para cada dia de promoção. A novidade, válida para todas as cidades em que o Zé atua.