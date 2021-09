ZAP+ reposiciona as marcas e foca na transformação do mercado imobiliário

De olho na experiência do usuário e na transformação do mercado imobiliário, as marcas ZAP, Viva Real e ZAP+ serão reparesentadas gradativamente nos próximos meses, a partir de um trabalho realizado com a consultoria de marca Interbrand.

Após a aquisição pela OLX Brasil, o ZAP+ vem se consolidando com mais de 16 milhões de anúncios imobiliários. Desde o início do ano, a empresa já integrou as plataformas ZAP, VivaReal, e OLX, agilizando, simplificando e digitalizando processos do ecossistema imobiliário, com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários.

“Fazemos da tecnologia nosso ponto de partida e, por meio dela, oferecemos soluções que adicionam inteligência e inovação para os negócios. O reposicionamento das marcas traduz esse protagonismo da empresa, impulsionando as conexões e as soluções que reinventam a experiência da cadeia imobiliária - do usuário ao profissional”, afirma Marcos Leite, diretor geral do ZAP+.

As principais marcas da unidade de negócios, ZAP+, ZAP e Viva Real, passam a coexistir em sintonia e, alinhadas à premissa de que o mercado pode ser diferente, assumem papel de conduzir essa transformação que passa, sobretudo, pela experiência do usuário.

Sob a narrativa, “Transformar o mercado, reinventar a experiência”, ZAP+ segue como protagonista para a construção de uma jornada digital completa e inovadora, integrando ao ZAP Imóveis, a prerrogativa de ser uma marca que faz diferença na relação das pessoas com o mercado, e que está sempre “Pronto pra toda mudança”.

Parceria com a Adventures

A partir desta terça-feira, 28, os usuários das plataformas vão notar a mudança da marca ZAP. Para apoiar o desenvolvimento desse projeto a agência Adventures, trabalhará mídias online e offline.

“Unimos tecnologia, dados e conteúdo para apoiar a ação com foco no resultado e acelerar marcas na velocidade da cultura. E, este momento da marca ZAP, está alinhado com esse nosso objetivo de oferecer uma estratégia capaz de tornar a marca relevante na vida do consumidor", diz Rapha Avellar, co-fundador e presidente da Adventures.

Experiência do usuário

O ecossistema ZAP+, contempla ainda a DataZAP+, área de inteligência de dados imobiliários da companhia. A intenção dessa área é melhorar a jornada dos seus parceiros, e trazer a melhor experiência ao usuário.

A área expandiu seus serviços de Precificação Automatizada, passando a englobar 280 cidades brasileiras - incluindo as principais regiões metropolitanas e várias cidades médias por todo o país. Os produtos fundamentam-se em modelagens estatísticas, que geram estimativas de preço de venda e aluguel para imóveis.

Em sete anos de existência, a DataZAP+ entregou cerca de 400 estudos para mais de 200 clientes, usando a expertise setorial, tecnologia, economia e data science.