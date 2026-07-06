Trump diz que Walmart vai cortar preço da carne moída como 'ato patriótico'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a rede varejista Walmart concordou em reduzir os preços de alguns produtos após um pedido feito por seu governo. O republicano também incentivou outras empresas do setor a adotarem medidas semelhantes, apresentando a iniciativa como um benefício direto aos consumidores americanos.

Em publicação nas redes sociais, Trump declarou que foi informado de que a Walmart promoverá cortes significativos de preços como parte das celebrações pelos 250 anos de independência dos Estados Unidos.

Segundo o presidente, a rede reduzirá o preço de meio quilo de carne moída em quase 15%, além de aplicar descontos em outros produtos. Trump classificou a medida como um benefício para milhões de consumidores que realizam compras regularmente nas lojas da empresa.

O republicano também elogiou a iniciativa e afirmou que outros varejistas deveriam seguir o mesmo caminho.

“A Walmart está dando um grande e ousado exemplo, e outros varejistas deveriam seguir o exemplo desses verdadeiros patriotas”, escreveu.

Após a publicação do presidente, a companhia divulgou comunicado informando que clientes das redes Walmart e Sam's Club poderão encontrar preços mais baixos em diferentes categorias de produtos.

De acordo com a empresa, os descontos alcançarão setores como alimentos, itens essenciais para o lar, produtos para áreas externas, brinquedos e vestuário, incluindo mercadorias de consumo diário e produtos sazonais voltados às famílias.

As ações da Walmart registraram queda inferior a 1% nas negociações após o fechamento da Bolsa de Nova York..

Alta nos preços dos alimentos

A iniciativa ocorre em meio à preocupação do governo americano com o custo dos alimentos. Os preços da carne moída nos Estados Unidos vêm registrando sucessivos recordes, enquanto o rebanho bovino do país permanece no menor nível dos últimos 75 anos, segundo a Bloomberg.

A administração Trump tem buscado medidas para ampliar a oferta e reduzir os preços, incluindo o aumento das importações de carne. O tema ganhou ainda mais destaque diante do crescimento da demanda por proteínas e da defesa do consumo de carne feita pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., em suas orientações alimentares.

Outro fator de preocupação para o setor é o avanço da mosca-da-bicheira-do-novo-mundo (New World screwworm), considerada uma ameaça ao rebanho bovino americano.

Contexto político

A manifestação de Trump ocorre em um momento em que a Casa Branca tenta demonstrar aos eleitores que está atuando para conter o custo de vida antes das eleições legislativas de meio de mandato, previstas para novembro.

Temas como inflação, preços dos alimentos, assistência médica, moradia e serviços públicos ocupam posição central no debate político e econômico do país, de acordo com a Bloomberg.

No fim de junho, o presidente também determinou a abertura de uma investigação sobre grandes empresas do setor petrolífero em razão dos preços dos combustíveis.

Trump tem afirmado em diferentes ocasiões que os valores da gasolina cairiam de forma expressiva com o encerramento de conflitos internacionais. Economistas, porém, contestam essa avaliação e sustentam que os preços do petróleo poderiam levar meses para retornar aos níveis observados antes da guerra.

O controle da inflação foi uma das principais promessas da campanha que levou Trump à vitória nas eleições de 2024. No entanto, preocupações dos eleitores relacionadas ao aumento do custo de vida e ao ritmo de crescimento dos salários continuam sendo apontadas como desafios para a manutenção da maioria republicana no Congresso.