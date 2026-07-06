Mondelēz lança Oreo especial BTS, inspirada em sobremesa coreana

A Oreo escolheu um dos maiores fenômenos da música mundial para ampliar sua conexão com o público jovem. A marca da Mondelēz anunciou o lançamento no Brasil da edição limitada Oreo & BTS, desenvolvida em parceria com o grupo sul-coreano de K-pop.

A collab apresenta um sabor inédito inspirado no hotteok, tradicional panqueca doce coreana, e faz parte de uma campanha global que será lançada simultaneamente em mais de 80 mercados.

O produto chega ao mercado a partir do dia 03 de agosto.

"A colaboração entre OREO e BTS reforça uma estratégia global da marca de fortalecer sua presença na cultura pop por meio de parcerias capazes de transformar afinidade cultural em inovação e valor para o consumidor", explica do Fernando Guillemin, gerente de marketing de Oreo na Mondelēz Brasil.

Um sabor inspirado na infância dos integrantes

Segundo a Mondelēz, o novo biscoito foi cocriado pelos próprios integrantes do BTS. O recheio busca reproduzir o sabor do hotteok, doce típico vendido principalmente em mercados de rua da Coreia do Sul, preparado com massa frita e recheio à base de açúcar mascavo, canela e castanhas.

A escolha do sabor, de acordo com a companhia, foi uma escolha pessoal dos integrantes da banda, por estar ligado às memórias afetivas dos artistas.

Além do novo sabor, a edição limitada apresenta elementos desenvolvidos especialmente para os fãs. Os biscoitos recebem 13 estampas exclusivas criadas pelos integrantes, incluindo seus nomes, o lightstick oficial utilizado pelo fandom ARMY e símbolos que formam uma mensagem especial em celebração ao aniversário do grupo.

A embalagem também faz referência aos tradicionais mercados de rua da Coreia do Sul, conhecidos pela gastronomia e pelo ambiente vibrante. A proposta, segundo a empresa, é transportar parte dessa experiência cultural para o produto e fortalecer a narrativa da colaboração.

"O Brasil é um dos mercados mais relevantes para Oreo e entendemos que existe um enorme potencial para iniciativas que unem marcas e comunidades de fãs de forma genuína, gerando impacto tanto para o negócio quanto para a construção da marca", diz Guillemin.

Recados dos fãs

Como parte do lançamento, a Oreo também promove uma campanha inspirada na tradição dos fãs de escrever cartas ao BTS. No Brasil, os consumidores poderão enviar mensagens ao grupo por meio de uma plataforma digital acessada via QR Code presente nas embalagens e nas redes sociais da marca.

As mensagens integrarão uma ativação publicitária em painéis digitais (out of home) na cidade de São Paulo e em outras localidades participantes da ação global.

"Mais do que lançar um produto em edição limitada, buscamos criar experiências que conectem pessoas por meio da cultura, do entretenimento e de histórias compartilhadas", finaliza o executivo.