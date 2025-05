Giro do dia: gripe aviária, Moody's rebaixa nota dos EUA e Fed planeja cortar funcionários

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira? Aqui, você vai encontrar os principais assuntos desse 16 de maio de 2025.

Confira nosso Giro do dia sobre a gripe aviária que atingiu uma cidade no Rio Grande do Sul, a Moody's rebaixando a nota dos EUA por causa do aumento da dívida pública, o Fed com planos de cortar 10% dos funcionários nos próximos anos, a Marfrig vendo suas ações crescerem mais de 20% depois da fusão com a BRF e mudanças importantes no departamento de Marketing da Zamp, dona do Burger King e Popeye's no Brasil.

Quase 17 mil aves são abatidas no Rio Grande do Sul para controlar focos de gripe aviária

Profissional da vigilância sanitária em inspeção a aviário (Senado/Reprodução)

O Governo do Rio Grande do Sul afirmou nesta sexta-feira, 16, que cerca de 17 mil aves foram sacrificadas numa granja de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e no Zoológico de Sapucaia do Sul. As medidas foram adotadas para controlar os casos de gripe aviária, após a confirmação da doença nesta manhã pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Depois da China e da União Europeia, a Argentina decidiu, nesta sexta-feira, suspender as importações de carnes de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil.

Moody's rebaixa nota dos EUA, que deixa de ser 'AAA', por causa do aumento da dívida pública

A agência de classificação de risco Moody's reduziu a nota dos Estados Unidos de AAA para AA1, rebaixando o país em um nível. Segundo a agência, a decisão se baseia no aumento das proporções entre a dívida do governo e pagamentos de juros em relação ao PIB. Os EUA enfrentam um enorme déficit orçamentário, já que os custos com juros da dívida do Tesouro continuaram a aumentar. O déficit fiscal totalizou US$ 1,05 trilhão no acumulado do ano, 13% a mais do que no ano anterior. No entanto, a aplicação de tarifas ajudou a reduzir parte do desequilíbrio no mês passado.

Fed, banco central americano, planeja cortar 10% do quadro de funcionários nos próximos anos

O Federal Reserve (FED), o banco central americano, planeja reduzir em 10% seu quadro de funcionário nos próximos anos. O plano inclui um programa de aposentadoria voluntária antecipada. A medida seria para alguns funcionários mais velhos do banco americano.

Por que a Marfrig disparou 20% com anúncio da fusão com BRF

A discrepância no desempenho das ações de Marfrig e BRF na B3 nesta sexta-feira, 16, revela como o mercado recebeu o anúncio da fusão entre as companhias.

Os papéis da Marfrig avançaram 21%. Nas contas do BTG (do mesmo grupo de controle da Exame), a proposta feita pela Marfrig embute um valor justo de R$ 17,30 por ação da BRF – um desconto de 16% em relação ao fechamento de ontem.

Zamp anuncia saída do vice-presidente de marketing Igor Puga

A Zamp, controladora das redes Burger King, Popeye’s, Subway e Starbucks no Brasil, informou nesta sexta-feira, 16, a saída do vice-presidente de marketing, Igor Puga. O anúncio ocorre menos de 20 dias após Pedro Zemel assumir como novo diretor-presidente da companhia.