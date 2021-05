Xuxa volta aos comerciais, desta vez em campanha da Espaço Laser

“Por que nunca fiz isso antes?” essa é a primeira pergunta que fazemos ao vivenciar uma experiência positiva, cercada de benefícios. No entanto, muitas vezes, esse questionamento é acompanhado de um repertório de lembranças, que literalmente, “bugam” nossa cabeça.

Inspirada neste comportamento dos consumidores que a Espaçolaser anuncia sua campanha Bugados – que estreia nesta semana.

Criada pela Casa Darwin, dirigida por Clóvis Mello, a campanha conta com a participação de Xuxa Meneghel, sócia da marca.

“Sabendo que a missão da marca é democratizar o acesso à tecnologia de ponta, pensamos em uma campanha que pudesse traduzir que o serviço oferecido pela Espaçolaser é para todos,”, afirma Paulo Morais, sócio fundador e CEO da companhia

Surpreendendo a todos com sua participação, para encerrar o filme e reforçar que a quem opta pela tecnologia nunca mais ter que encarar outros métodos depilatórios, surge a eterna rainha dos baixinhos com um jingle que traduz toda a experiência do cliente adepto à depilação a laser – incluindo o público masculino, afinal, depilação também é coisa de homem.

Com mais de 2 milhões de procedimentos aplicados nos mais diversos públicos, a empresa tenta mostrar a diversidade e a versatilidade da empresa em atender diferentes tipos de pele.

“A inspiração para a campanha nasceu do insight baseado nas experiências dos consumidores – acompanhamos de perto nossos clientes, que, constantemente, relatam sobre a praticidade e rapidez do tratamento, assim como o quanto ficam surpresos com os resultados e se questionam porque não começaram o procedimento antes” explica Andreza Santana, diretora de Marketing da Espaçolaser.