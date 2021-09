Will bank paga boleto de quem tem Will no nome, e de quem mudar nas redes

O banco digital will bank lança uma ação de marketing para procurar os seus xarás pelo Brasil. Will, Willma, Willson, William, Willmara, Willda e todos aqueles cujos nomes começarem com Will poderão participar do sorteio e ganhar um boleto pago de até 100 reais.

O will bank também permite a participação de quem não tem Will no começo do nome, mas nesse caso, a pessoa precisará fazer a mudança do nome no perfil nas redes sociais. Segundo eles, a expectativa é que as redes sociais sejam inundadas por Willrina, Willcos, Willlipe, Willsé e mais.

"Boletos, assim como dinheiro, é um tema dramático para muita gente. Por meio dessa campanha, o will reforça o seu propósito de transformar essa relação em experiências positivas. Vamos permitir que nossos xarás possam aproveitar o dinheiro que gastariam com esses boletos em um momento de lazer e diversão", diz Daniel Feitoza, CMO do will bank.

Para participar, o consumidor precisa acessar o site, fazer o cadastro e apresentar um comprovante que seu nome começa com Will, ou o print da mudança do perfil nas redes sociais. O banco vai sortear 1000 pessoas que ganharão "boletos pagos" de R$100 reais a partir da próxima semana.

A campanha criada pela monkey-land conta com uma animação produzida pela Acacá e áudio da Satélite. A iniciativa terá ampla divulgação digital, além da ação nas redes sociais potencializada por influenciadores plano de merchandising na TV aberta.

Essa não é a primeira parceria entre o will bank e a monkey-land, responsável por campanhas como “Independência da Tcheca”, protagonizada por Danny Bond, mulher negra trans, nordestina e periférica.

Para ampliar a divulgação, o will bank fará parcerias com influenciadores como Will Smith da Bahia, o ex-bbb João Pedrosa, Yuri Marçal, Tia Má, Babu Santana, Paola Oliveira, Pequena Lo, Yarley, Banca Digital, Memes Twitter, Sou eu na vida, Sincero Oficial e Gina Indelicada. A campanha conta também com a participação de 30 influenciadores do coletivo Digital Favela, com o qual o will bank já trabalhou em outras campanhas.