Washington Olivetto: publicitários repercutem a perda do maior de todos

O falecimento de Washington Olivetto, ocorrido neste domingo, 13, marca o fim de uma era na publicidade brasileira. Aos 73 anos, Olivetto estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, devido a complicações pulmonares. O publicitário, que desde 2018 residia em Londres, foi responsável por transformar a forma de fazer propaganda no Brasil e no mundo.

Reconhecido por sua criatividade sem igual, Olivetto deixou um legado de campanhas icônicas. Entre suas criações mais famosas, estão o "Garoto Bombril", "Primeiro Sutiã" e "Cachorrinho Cofap", que transcenderam o universo da publicidade e se tornaram parte da cultura popular.

Considerado um dos 100 maiores publicitários de todos os tempos pela revista ‘Advertising Age’ e vencedor de mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, Olivetto foi o único publicitário não anglo-saxão a ser incluído no Creative Hall of Fame, do The One Club, e a receber o prêmio Lifetime Achievement, do Clio Awards, duas das mais prestigiadas honrarias no universo da publicidade mundial.

Ao longo de sua trajetória, acumulou outros inúmeros prêmios e homenagens, consolidando-se como um dos profissionais mais respeitados da publicidade. Para muitos colegas da área, Olivetto foi uma fonte inesgotável de inspiração. Sua morte representa uma perda irreparável, mas seu legado seguirá inspirando gerações de publicitários e criativos ao redor do mundo.

Hugo Rodrigues, executive chairman da WMcCann

Uma perda irreparável, e impossível de descrever. Que ele seja recebido por Deus, com luz e paz. E que a família tenha força e serenidade para seguir adiante. Obrigado, Washington, por tudo que você significou, significa, e continuará significando para todo nosso mercado e nosso cultura popular. Nós, da WMcCann, seremos solidários em tudo que pudermos, com a reverência que você merece. Amém!

Luiz Lara, publicitário, sócio da Lew'Lara\TBWA e presidente do CENP

Perdemos Washington Olivetto, o maior publicitário de todos os tempos. Um talento raro, uma pessoa culta, divertida, sofisticada e popular; um amigo elegante e gentil, um corinthiano fanático, um cidadão do mundo. Ele foi muito além da publicidade, tornando-se um artista pop e formador de opinião, sem nunca perder a leveza e o humor. Fez a publicidade brasileira ganhar asas e se tornar uma das mais premiadas do mundo. Ganhou seu primeiro prêmio em Cannes com apenas 19 anos e brilhou na DPZ, onde revolucionou o cinema publicitário.

Fundou a W/Brasil e criou sempre campanhas memoráveis que entraram na cultura popular, como "O Garoto Bombril", "O Homem de 40 Anos", "O Casal Rodolfo e Anita do Itaú", "Unibanco 30 Horas", "O Primeiro Sutiã" da Valisere, o Cachorrinho da Cofap, os Meninos do DDD e o Bradesco. Muitas campanhas fantásticas que ficarão para sempre em nossa memória afetiva.

Criador da democracia corinthiana, sempre com um pulso no povo e frequentador de bares e restaurantes do mundo inteiro. Um craque! Foi sócio da Prax, holding que foi sócia da Lew'Lara. Washington Olivetto e Jaques Lewkowicz sempre foram próximos. Sinto muito pela Patrícia, pelos filhos e por toda a família.

Paula Puppi, CTO da WPP e presidente do conselho do IAB

Em 2018, estava saindo da agência que havia criado, a Blinks, quando li uma entrevista de Washington Olivetto. Nela, ele falava que estávamos matando o modelo de publicidade no Brasil, sem ter outro para substituí-lo. Dizia ainda que quem estava chegando agora estava atrasado para a festa. Entendi naquele momento que eu teria a missão de pensar em novos caminhos e que trabalharia para criar uma nova animação para essa festa, onde havia aprendido a me divertir tanto. Foi assim que me tornei um agente de transformação na WPP. A entrevista de Washington Olivetto me inspira até hoje a buscar um modelo sustentável para a indústria da comunicação no país.

Leornardo Cirino, CMO da Exame

Washington Olivetto transformou o jeito de fazer publicidade no Brasil, criando campanhas que marcaram gerações e ajudaram a moldar a cultura popular. Seu legado criativo pra sempre será lembrado.

Eric Messa, coordenador das graduações em Publicidade e Relações Públicas na FAAP (SP)

Sou da geração que escolheu a publicidade como profissão por causa dele. Junto de outros grandes profissionais, fez o mundo reconhecer e aplaudir a criatividade brasileira. Abriu uma agência que tinha como referência o seu nome e o Brasil. Ainda semana passada, discutíamos num grupo suas ideias e afirmações, pois continua sendo uma referência importante para o mercado. Deixou como legado campanhas memoráveis e toda uma geração de profissionais que agora faz sucesso na publicidade dentro e fora do Brasil.

Marcos Bedendo, professor de branding e marketing na ESPM-SP

A publicidade brasileira tem uma era antes e depois de Washington Olivetto. Ele foi o primeiro publicitário a romper a bolha do setor e influenciou a cultura popular brasileira, transformando a propaganda em entretenimento. Tornou-se uma celebridade, atribuiu a alcunha de 'gênio' aos publicitários e colocou, antes de qualquer outro, o Brasil no mapa global da propaganda. Talvez tenha lhe faltado um pouco de sensibilidade em certas declarações mais recentes, mas foi, é e sempre será uma enorme referência para qualquer brasileiro que se aventure na área de comunicação.

Raquele Rebello, sócia da GIG House Comunicação

Perdemos o mais genial dos geniais, alguém que nunca foi (e nem será) substituído ou igualado por algum talento das novas gerações. Nunca vi mente mais brilhante que a de Washington. Ele entendia, em pé (como gostava de resolver as maiores questões), os problemas dos clientes e transformava marcas em arte pop. Com seus ouvidos apuradíssimos, me ensinou a diferenciar a trilha perfeita da apenas razoável e a lutar por uma grande ideia. Que sorte a minha! Um homem formidável, como tudo o que fez pela propaganda brasileira. Washington é único e o maior. E sempre será. Obrigada, W.

LEIA TAMBÉM: