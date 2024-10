Washington Olivetto, criador do garoto Bombril e da Democracia Corinthiana, morre aos 73 anos

O renomado publicitário Washington Olivetto faleceu na tarde deste domingo, 13, aos 73 anos, no Rio de Janeiro. O profissional de comunicação ficou conhecido por algumas das campanhas mais importantes da propaganda nacional e por ganhar diversos prêmios por seus projetos.

Olivetto passou quase cinco meses internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, devido a complicações pulmonares e faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos. A morte do publicitário foi confirmada às 17h15.

Vencedor de mais de 50 Leões no Festival de Publicidade de Cannes, Olivetto foi o criador de campanhas icônicas, como a do "garoto Bombril" e a do "primeiro sutiã da Valisère", além de ter desenvolvido centenas de outras peças publicitárias. Na década de 1980, ele fundou sua própria agência, a WBrasil, consolidando ainda mais sua influência e legado no mundo da publicidade.

*Em atualização.