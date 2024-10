Washington Olivetto: relembre 5 propagandas emblemáticas do gênio da publicidade brasileira

O publicitário Washington Olivetto faleceu neste domingo, 13, aos 73 anos, enquanto estava internado no Rio de Janeiro. Reconhecido como um ícone da publicidade mundial, ele foi responsável por criar diversas campanhas emblemáticas que o consagraram como um dos publicitários mais premiados de todos os tempos.

Entre suas obras mais marcantes estão os famosos comerciais da Bombril, que se tornaram parte do imaginário popular por décadas. As campanhas apresentavam o ator Carlos Moreno como o "Garoto Bombril" e incluíam produtos como o amaciante Mon Bijou e o pinho Bril.

Ao longo de sua carreira, Olivetto acumulou mais de 50 Leões no prestigiado Festival de Publicidade de Cannes. No festival Profissionais do Ano, organizado pela Rede Globo, ele se destacou como o criativo mais premiado dos últimos 30 anos.

Relembre a seguir 5 campanhas históricas criadas por Washington Olivetto

Washington Olivetto foi responsável pela criação dos únicos dois comerciais brasileiros incluídos na lista dos 100 maiores do mundo de todos os tempos, que foram "Primeiro Sutiã" (1987) e "Hitler (1989).

Além destes, o publicitário criou outras peças que até hoje são lembradas por muitos brasileiros. Veja a seguir:

O Pingo - 1971

Outro destaque na carreira de Washington Olivetto foi o comercial "O Pingo", criado para a marca Deca. No filme, uma torneira é mostrada pingando água por 21 segundos, gerando expectativa. Em seguida, o locutor anuncia que a empresa está lançando uma nova torneira com um mecanismo de vedação eficiente. O comercial encerra com a frase: "Por isso, se a sua torneira Deca estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar", ressaltando a confiança na qualidade do produto de forma criativa e marcante.

Homem de 40 anos - 1974

Com o comercial "Homem de 40 anos", de 1974, Olivetto conquistou o primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira no Festival de Publicidade de Cannes. Essa peça publicitária destacou-se internacionalmente, marcando o início de uma trajetória repleta de conquistas no cenário publicitário global e consolidando Olivetto como um dos grandes criativos do setor.

No comercial, fotos de figuras famosas, como Mahatma Gandhi, Donald Trump e Albert Einstein, que só alcançaram sucesso após os 40 anos, são exibidas. Enquanto as imagens são mostradas, o narrador destaca que empresas deveriam oferecer mais oportunidades para homens mais velhos, incentivando a remoção de exigências de idade em seus anúncios de vagas. A peça se destacou por sua mensagem poderosa sobre inclusão e valorização da experiência, e garantiu a Olivetto o primeiro Leão de Ouro da publicidade nacional no Festival de Cannes.

Garoto Bombril - 1978

Em 1978, Washington Olivetto criou um dos maiores ícones da propaganda de TV brasileira: o "Garoto Bombril", interpretado por Carlos Alberto Bonetti Moreno. Desde o final da década de 1970, Olivetto desenvolveu inúmeras campanhas para a marca de esponja de aço, que se estenderam por vários anos, sempre com o mesmo ator.

Essas campanhas ficaram marcadas por suas inúmeras versões, nas quais Carlos Moreno interpretava uma variedade de personagens, como intelectuais, sambistas, roqueiros e grã-finos, abordando o produto de maneira personalizada e divertida.

Entre as muitas propagandas memoráveis da Bombril, destaca-se a do amaciante Mon Bijou, criada em 1988 e também protagonizada por Moreno. Com uma abordagem ousada, o comercial afirmava: "Você também é bom, não precisa ficar chateado", promovendo o sucesso do Mon Bijou enquanto mencionava diretamente o principal concorrente. Após a reclamação da marca rival, o comercial foi relançado, desta vez com um saco cobrindo o amaciante concorrente e uma provocação: “Andou reclamando e não vai mais aparecer na televisão”.

Em 1991, Olivetto foi responsável pela campanha “Pense em mim”, na qual o "Garoto Bombril" cantava um sucesso da dupla sertaneja Leandro & Leonardo, ao mesmo tempo em que promovia o pinho Bril, destacando a indiferença das outras marcas em relação às donas de casa. Essas campanhas contribuíram significativamente para a consagração de Olivetto como um dos grandes nomes da publicidade brasileira.

Meu Primeiro Sutiã - 1987

Lançado em 1987, é o icônico "Meu Primeiro Sutiã", desenvolvido para a marca de lingerie Valisère. No comercial, uma adolescente ganha seu primeiro sutiã e, a partir desse momento, passa a se sentir mais confiante e segura, tocando o público com sua narrativa sensível e memorável.

Hitler - 1989

O segundo comercial de Washington Olivetto a entrar na lista dos 100 maiores do mundo foi "Hitler", criado em 1989 para a Folha de S. Paulo. Em apenas um minuto, o narrador apresenta uma série de feitos positivos para a economia alemã, sem mencionar o nome da figura em questão. No final, ao revelar que se tratava de Adolf Hitler, o comercial impacta com a frase: “É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade”, destacando o poder da manipulação por meio da informação.