VP da Cimed, Karla Felmanas lança boneca e expande marca pessoal

A empresária Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed e head da marca Carmed, prepara a chegada de sua própria boneca, “Karla, Oi Tchurma”. Desenvolvido em parceria com a Adijomar Brinquedos, o produto será apresentado oficialmente em 1º de março, durante a Abrin, maior feira de brinquedos da América Latina, e chega ao varejo físico e digital no dia 20 do mesmo mês.

A boneca é o primeiro item licenciado exclusivamente a partir da imagem da executiva e marca a entrada formal de Felmanas no mercado de produtos atrelados à marca pessoal. O movimento amplia sua atuação para além do ambiente corporativo e das redes sociais, conectando influência digital, gestão de marca e expansão de negócios.

“A Karla criança não acreditaria que a sua versão adulta viveria tantas conquistas e histórias incríveis, chegando a se transformar em uma personagem de boneca. Tenho muito orgulho da criança sonhadora que fui e isso com certeza me impulsionou a chegar onde cheguei. Essa boneca é a concretização dessa trajetória e, com ela, quero inspirar outras crianças a sonharem alto”, diz a executiva.

Sua trajetória pública começou em 2021, quando tornou seu perfil no Instagram aberto. Aos 49 anos, passou a compartilhar bastidores da rotina, aprendizados e reflexões. Com linguagem direta e presença constante, ampliou o alcance para além do público corporativo e consolidou uma audiência majoritariamente feminina, que passou a acompanhar sua rotina e posicionamentos. O movimento é citado no mercado como um caso de construção de marca pessoal associada a negócios.

A mudança de público ocorreu em 2023, com a primeira colaboração de Carmed com a Fini. À frente da estratégia, Felmanas utilizou as redes sociais para promover o produto, estimulando uma mobilização em farmácias de diferentes cidades. A dinâmica gerou vídeos, publicações e buscas pelo item, atraindo crianças e adolescentes para seu perfil.

Desde então, a executiva passou a ocupar papel central na comunicação da marca de hidratantes labiais. Hoje, soma mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram e 2 milhões no TikTok. A base inclui um público infantil que envia diariamente mensagens pedindo encontros e interações fora do ambiente digital.

“É muito incrível saber que de alguma forma, posso realizar o sonho dessas crianças, estando com elas no mundo físico com a minha boneca”, diz a head de Carmed, responsável pela estratégia criativa, comunicação e desenvolvimento de produtos da marca. O lançamento da boneca formaliza a transformação da executiva em ativo de propriedade intelectual, em um movimento que conecta influência digital, licenciamento e expansão de portfólio.