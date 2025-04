Fila amplia em 200% aporte no triathlon e apoia todas as etapas do Ironman 70.3

A Fila será a Expo Partner do Ironman 70.3 Brasília, marcado para o próximo dia 13 de abril no Pontão do Lago Sul, e ampliará sua atuação no triathlon ao apoiar todas as seis etapas do circuito realizadas no Brasil em 2024. O movimento representa um aumento de cerca de 200% no investimento da marca na modalidade.

A iniciativa reforça o posicionamento da Fila no segmento de alto rendimento, com mais de dez atletas patrocinados competindo na prova brasiliense. Entre os nomes confirmados estão Luis Ohde, André Lopes, Igor Amorelli, Enzo Krauss, Gabriel Klein, Pamella Oliveira, Diogo Villarinho e Fellipe Santos.

A estratégia da marca inclui ativação no Ironman Village, espaço de interação com atletas e público, onde apresentará seus principais lançamentos em vestuário e calçados esportivos. A Fila usará o local para divulgar suas tecnologias voltadas à performance em esportes de resistência.

A marca também aposta em seu laboratório de biomecânica para o desenvolvimento de produtos voltados ao triathlon. Segundo a companhia, trata-se do maior centro de biomecânica da América Latina, com testes realizados por atletas profissionais e amadores.

De acordo com Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da Fila Brasil, a participação no Ironman reforça a estratégia de posicionamento da marca como parceira do triathlon nacional e contribui para a criação de produtos que atendem às demandas específicas do esporte.

"A Fila está comprometida em proporcionar aos atletas as melhores soluções em calçados e vestuário esportivo", diz David. "Nosso laboratório nos permite criar produtos que atendem às necessidades reais dos atletas na corrida", complementa.

A prova em Brasília reunirá atletas para 1,9 km de natação no Lago Sul, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Além da disputa pela colocação na etapa, os participantes concorrem a vagas para o Campeonato Mundial de Ironman 70.3 de 2025, em Marbella, na Espanha.

"O Ironman 70.3 Brasília é uma prova especial, tanto pelo percurso desafiador quanto pela energia do público. Competir ao lado de grandes atletas e sentir essa atmosfera é sempre motivador. Estou muito focado e pronto para dar o meu melhor", finaliza Enzo Krauss, um dos principais nomes do circuito.