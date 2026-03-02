Você não precisa do ChatGPT. Você precisa de uma ideia

*Por Fabricio Macias

Criatividade não começa em ferramenta. Começa com decisão. Decisão de cortar excesso, de assumir risco, de escolher um caminho quando todos os outros parecem mais fáceis. Em um mercado obcecado por tecnologia, velocidade e atalhos, o verdadeiro diferencial continua sendo o mesmo de sempre: clareza de ideia.

Criar hoje exige menos acúmulo e mais edição. Menos informação e mais sentido. O mundo já faz um excelente trabalho em nos bombardear com dados, referências, estímulos e opiniões. O papel do criativo não é somar ruído, é organizar o caos. A boa ideia nasce quando alguém tem coragem de dizer “isso não importa agora” para proteger o que realmente importa.

Quando tudo é “para ontem”, nada é prioridade. Esse é um dos maiores erros contemporâneos da comunicação. Briefings que tentam dizer tudo, marcas que querem falar com todos, campanhas que prometem resolver todos os problemas ao mesmo tempo. O resultado costuma ser irrelevância. Criatividade é escolha. E escolher é, inevitavelmente, excluir.

Direção criativa não é estética. É alinhamento. É garantir que arte, texto, design e estratégia caminhem juntos, sem competição interna, sem vaidade isolada, sem gritos desnecessários. Quando um desses elementos se impõe sobre os outros, a ideia perde força. Harmonia não é suavidade. É coerência.

Uma ideia forte precisa caber em uma frase. Uma linha clara, simples, explicável. Se não cabe, não está pronta. Essa frase não é o slogan final, é o eixo. Tudo o que vem depois serve para expandir, aprofundar e materializar essa linha central. Quando a execução começa antes da frase, o trabalho já nasce torto.

Comunicação não é feita para públicos demográficos. É feita para mindsets. Pessoas não se movem por idade, renda ou localização. Elas se movem por tensão, desejo, medo, aspiração e identidade. Entender isso muda completamente a forma de criar. A pergunta deixa de ser “para quem estamos falando?” e passa a ser “como essa pessoa enxerga o mundo?”.

Detalhes importam porque comunicam antes das palavras. Um enquadramento desconfortável, uma quebra de ritmo, uma escolha visual aparentemente simples pode carregar mais significado do que um parágrafo inteiro. Nada deve estar ali por acaso. Se algo gera desconforto, é preciso saber por quê. Se algo gera prazer, também.

Criatividade não vive em ambientes sem atrito. A chamada “tensão criativa” não é um problema a ser evitado, é um ativo a ser bem gerido. Concordar com tudo não é parceria, é omissão. Trabalhar com o cliente não é obedecer. É desafiar, questionar, propor caminhos melhores, inclusive dizendo não quando necessário. As relações mais produtivas são as que exigem mais.

Também é preciso maturidade para entender que a carreira criativa não é uma linha ascendente. Platôs existem e são normais. Eles sinalizam que o repertório esgotou, que o ambiente ficou previsível, que é hora de buscar novas referências, novos riscos, novas estradas. O erro não é parar. O erro é fingir que não parou. A síndrome do impostor, por sua vez, não desaparece. Ela acompanha quem se importa. A diferença está em não deixá-la dirigir. Reconhecer a dúvida como parte do processo é mais saudável do que buscar uma confiança artificial.

Boa direção criativa é responsabilidade. É ter a última palavra sobre o que vai para o mundo. É proteger a ideia quando ela ainda é frágil. É sustentar decisões impopulares quando elas fazem sentido. É lembrar, o tempo todo, que criatividade não é ornamento. É estratégia. É negócio. É impacto.

E tudo isso começa no mesmo lugar simples e exigente de sempre: uma boa ideia.

Não é a câmera. Não é o software. Não é a tendência da semana. É a ideia. Esse pensamento, que adaptei do ensinamento de Giulio Mazzarini para a realidade brasileira, ganha ainda mais peso em um mercado que confunde ferramenta com solução e velocidade com eficiência.

No fim, tudo volta ao mesmo ponto. Criatividade não é sobre ter mais recursos, é sobre assumir mais responsabilidade intelectual. É escolher com intenção, sustentar com argumento e executar com coerência. Em um cenário que premia atalhos, o pensamento profundo vira vantagem competitiva.

Para finalizar, deixo uma frase de Mazzarini que deveria estar colada na parede de qualquer agência, estúdio ou time criativo: “Você não precisa de uma câmera. Você precisa de uma ideia.”