Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Brasileiro que assinou um dos look de Shakira em Copacabana já vestiu Anitta e Dulce María; conheça

Dario Mittmann criou o figurino usado pela cantora no encerramento do show e comemorou a interação com a artista

Peça criada por Dario Mittmann buscou traduzir a identidade artística da cantora durante apresentação em Copacabana. (Kevin Mazur/Getty Images )

Peça criada por Dario Mittmann buscou traduzir a identidade artística da cantora durante apresentação em Copacabana. (Kevin Mazur/Getty Images )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de maio de 2026 às 13h56.

O estilista catarinense Dario Mittmann foi escolhido pela equipe da Shakira para assinar um dos looks usados na turnê Las Mujeres Ya No Lloran durante a apresentação realizada na noite de sábado, 2, no evento Todo Mundo no Rio.

A cantora subiu ao palco usando um macacão inspirado nas cores da bandeira do Brasil, criação do designer brasileiro. Após o show, Mittmann celebrou o momento nas redes sociais e compartilhou um vídeo em que aparece próximo da artista, durante um momento em que ela desceu do palco e interagiu com o público.

Que honra poder assinar o figurino final de Shakira e ballet nesse momento histórico no Todo Mundo no Rio. E ainda ganhei uma piscadinha da diva”, escreveu o estilista em publicação no Instagram.

Natural de Santa Catarina, Dario Mittmann acumula cinco anos de participações na Casa de Criadores, já passou pela London Fashion Week e estreou na São Paulo Fashion Week em 2024.

Ao longo da carreira, também assinou figurinos para artistas como Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Gloria Groove e Dulce María.

Acompanhe tudo sobre:CantoresEstilistas

Mais de Casual

O clássico surf and turf volta renovado

Wagyu para todos? Como a carne mais cara do mundo virou item de prateleira

Wagner Moura já tem data para voltar ao cinema? Ator fará filme em inglês

Shakira no Brasil: os valores e o cardápio do bufê para os 10 mil VIPs

Mais na Exame

Mundo

Papa Leão XIV receberá o secretário de Estado dos EUA após embate com Trump

Brasil

Chuvas em Pernambuco: governo decreta emergência em 27 cidades

Esporte

Praia Clube supera o Minas no Ibirapuera e é campeão da Superliga feminina

Pop

Shakira superou Lady Gaga e Madonna em Copacabana? Veja os números