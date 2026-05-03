Brasileiro que assinou um dos look de Shakira em Copacabana já vestiu Anitta e Dulce María; conheça

O estilista catarinense Dario Mittmann foi escolhido pela equipe da Shakira para assinar um dos looks usados na turnê Las Mujeres Ya No Lloran durante a apresentação realizada na noite de sábado, 2, no evento Todo Mundo no Rio.

A cantora subiu ao palco usando um macacão inspirado nas cores da bandeira do Brasil, criação do designer brasileiro. Após o show, Mittmann celebrou o momento nas redes sociais e compartilhou um vídeo em que aparece próximo da artista, durante um momento em que ela desceu do palco e interagiu com o público.

“Que honra poder assinar o figurino final de Shakira e ballet nesse momento histórico no Todo Mundo no Rio. E ainda ganhei uma piscadinha da diva”, escreveu o estilista em publicação no Instagram.

Natural de Santa Catarina, Dario Mittmann acumula cinco anos de participações na Casa de Criadores, já passou pela London Fashion Week e estreou na São Paulo Fashion Week em 2024.

Ao longo da carreira, também assinou figurinos para artistas como Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Gloria Groove e Dulce María.