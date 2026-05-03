Zendaya não irá ao Met Gala de 2026? Entenda os rumores

A atriz Zendaya não deve comparecer ao Met Gala, marcado para esta segunda-feira, 4, em Nova York. A informação foi publicada pela revista Elle, que aponta a ausência de uma das principais referências fashion do evento nos últimos anos.

Segundo a publicação, a decisão está relacionada à agenda intensa da artista. Recentemente, Zendaya encerrou compromissos promocionais de The Drama e da terceira temporada de Euphoria, além de ter afirmado em entrevistas recentes que pretende ficar temporariamente longe dos holofotes.

A ausência acontece às vésperas de mais uma edição do Met Gala, realizado anualmente no Metropolitan Museum of Art. O evento é considerado a principal ação beneficente do Costume Institute e uma das noites mais importantes da indústria da moda.

Até o momento, Zendaya não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. A atriz participou de sete edições do Met Gala desde 2015 e se consolidou como um dos nomes mais aguardados no tapete vermelho do evento.