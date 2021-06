Unilever e iFood darão descontos em pratos vegetarianos

A Unilever Food Solutions, unidade de negócios da Unilever com soluções para o food-service, se une ao iFood na ação Chama no Descontinho, válida entre 16 e 30 de junho. A novidade visa divulgar receitas vegetarianas.

Para participar, os restaurantes deverão incluir em seus pratos produtos de pelo menos uma das marcas selecionadas pela companhia para a ação: a The Vegetarian Butcher, de carne à base de plantas, e a maionese Hellmann’s Vegana.

“A Unilever tem um compromisso com a sustentabilidade que passa prioritariamente pela redução do consumo de proteína animal. Nesta ação a proposta é uma aproximação do consumidor com receitas vegetarianas e veganas, mostrar que os alimentos de origem vegetal podem ser tão bons ou até melhores que aqueles de origem animal”, diz Camille Lau, gerente de marketing da Unilever Food Solutions.

Para facilitar a participação dos restaurantes, o time da chefs da UFS criou uma seleção de receitas que podem ser facilmente implementadas.

O iFood, durante a ação, destacará os restaurantes em banners promocionais no app, além de isentar os estabelecimentos que aderirem a campanha de contrato de exclusividade com a plataforma. Já a Unilever oferecerá 20 mil refeições, distribuídas em cupons de desconto. Também participam da ação, com receitas fornecidas nas rotisserias, as redes de hipermercados Carrefour e Pão de Açúcar.

“O objetivo principal é apoiar o food-service neste momento desafiador com ações que gerem fluxo de vendas para estabelecimentos que, devido à crise pandêmica, adaptaram suas operações para venda e entrega de delivery”, diz Camille.

Hack 1.0

A campanha Chama no Descontinho é uma versão do Hack que marcou a chegada da The Vegetarian Butcher no Brasil em outubro de 2020. Na primeira edição, a Unilever Food Solutions "hackeou" pratos de mais de 180 lugares em São Paulo e Rio de Janeiro, durante duas semanas, para levar o consumidor final a uma nova experiência a partir da carne vegetal. Os estabelecimentos que aderiram a campanha continuam a oferecer a proteína em seus cardápios.