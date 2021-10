Uber dá descontos de até 50% em viagens; veja como aproveitar

A Uber preparou descontos de até 50% para usuários que desejam utilizar os serviços do aplicativo em um esquenta especial para a Black Friday — que neste ano acontece em 26 de novembro. As promoções são válidas a partir desta sexta-feira, 29.

A ação promocional da Uber promove uma interação entre todos os serviços da plataforma, inclusive os de alimentação.



Como ter descontos de até 50% na Uber

Para ter direito aos descontos, os interessados devem fazer um pedido pelo Uber Eats, de entrega de refeições. Quem pedir pelo aplicativo pela primeira vez receberá um cupom de R$30. O objetivo é ajudar novos compradores a terem acesso a promoções feitas por restaurantes selecionados ao longo de todo o mês de novembro.

Além do cupom em restaurantes, ao fazero primeiro pedido pelo Uber Eats, o usuário também receberá descontos de 20% na próxima viagem de carro, nas categorias UberX e Uber Promo. Os descontos são limitados a R$10 e serão aplicados automaticamente.

O mesmo desconto vai ser oferecido após qualquer compra de mercado no aplicativo Uber Eats ou Cornershop . No entanto, qualquer pedido vale uma viagem com desconto, e não apenas o primeiro feito pelo app.

Para os membros do Uber Pass, clube de assinatura, os descontos nas viagens pelo aplicativo chegam a 50%, limitados a R$ 15.

Durante o mês de novembro, novas promoções e condições de compra serão anunciadas para usuários atuais e novos clientes, segundo a Uber..