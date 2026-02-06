TotalPass lança maior campanha de 2026 e mira consumidor final

A TotalPass estreia sua principal campanha de 2026, “Não aceite nada menos que o Total”, em um movimento que conecta comunicação, posicionamento e estratégia de produto. Criada pela Milà, a campanha marca um reposicionamento da empresa no mercado de benefícios corporativos ao buscar gerar desejo no usuário final — o colaborador — e não apenas reconhecimento entre áreas de RH.

A iniciativa, maior investimento de marketing em 2026, chega com três filmes e uma estratégia 360º, que inclui TV aberta, Pay TV, mídia out of home (OOH), canais digitais, ações com influenciadores e conteúdos para redes sociais. O primeiro vídeo entrou no ar nesta sexta-feira, 6; os demais estreiam após o Carnaval. Todos são finalizados com a assinatura que dá nome à campanha.

Segundo Felipe Calbucci, CEO Latam da TotalPass, a comunicação traduz uma mudança de foco da companhia. “Essa campanha nasce para deixar um recado muito claro: o colaborador não precisa aceitar um benefício mais ou menos quando pode ter uma experiência completa”, afirma.

De acordo com o executivo, a proposta é reforçar a TotalPass como uma "escolha superior" dentro da categoria, combinando escala, portfólio e experiência de uso para aumentar o valor percebido pelo colaborador e, por consequência, pelas empresas contratantes.

O conceito criativo parte de personagens recorrentes no ambiente corporativo — como o competitivo, o atrasado, o fofoqueiro e o faz-tudo — para mostrar como diferentes perfis conseguem incorporar rotinas de bem-estar no dia a dia. O humor funciona como demonstração prática do produto: em cada situação, o benefício aparece como algo que se adapta à rotina real de trabalho, incluindo treinos, aulas e acesso a serviços de saúde mental, como terapia.

Para Sleyman Khodor, sócio e CCO da Milà, a campanha coloca o usuário no centro da decisão. “A campanha brinca com personas que todo mundo reconhece, mas o recado é sério: o usuário não precisa aceitar menos do que o total”, diz. Segundo ele, o objetivo foi mostrar que um ecossistema amplo transforma o bem-estar de promessa em uso recorrente, com mais acesso e conveniência.

A estratégia de comunicação está diretamente ligada à escala da plataforma. A TotalPass oferece mais de 250 modalidades distribuídas em mais de 40 mil academias e estúdios — 33 mil no Brasil e 7 mil no México. O portfólio inclui redes como Smart Fit, além de estúdios como Vidya, Race Bootcamp e Velocity. A plataforma também reúne recursos de saúde mental, com centenas de áudios de meditação, milhares de psicólogos para atendimento online e consultas individuais com nutricionistas.

Parte do grupo Bio Ritmo, a TotalPass atua no Brasil e no México e é oferecida como benefício corporativo pelas empresas. Com a nova campanha, a companhia busca reforçar seu posicionamento em um mercado cada vez mais competitivo, apostando na comunicação direta com o colaborador como forma de ampliar a relevância do benefício dentro das organizações.