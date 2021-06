Tinder e Telecine fazem promoção com 60 dias de streaming gratuito

No mês dos namorados, o Tinder e o Telecine quiseram dar um motivo a mais para os corações apaixonados curtirem essa data no sofá. Neste mês, as pessoas que curtirem o perfil do Telecine na plataforma de relacionamentos devem ganhar dois meses de acesso gratuito ao streaming de cinema.

Para resgatar o benefício, o usuário do Tinder que der “match” com um dos perfis dos personagens Telecine no aplicativo de conversas vai receber uma mensagem da empresa com o cupom de 60 dias de Telecine.

“Os personagens do cinema sempre rendem 'crushes’. A colaboração entre Telecine e Tinder revela essa sinergia entre dois aplicativos que oferecem, cada um à sua maneira, entretenimento, prazer e bem-estar. O filme pode ser tanto a desculpa para 'puxar conversa' quanto o motivo para um novo encontro”, diz Izabela Martins, Gerente de Novos Negócios e Parcerias da Telecine.

Ao mesmo tempo, quem está solteiro mas já é assinante da plataforma pode ganhar um voucher para experimentar o Tinder Gold (que tem acesso a mais funcionalidades do que a versão gratuita) por um mês.

A promoção é válida até o dia 13 de junho.