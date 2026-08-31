Thais Semer deixa BR Media para construir próxima fase da creator economy no Creator Ads

São Paulo, agosto de 2026 – Depois de quase uma década atuando na consolidação do marketing de influência no Brasil, Thais Semer deixa a BR Media Group para assumir como VP of Sales Brasil do Creator Ads, empresa de tecnologia para compra de mídia de creators em escala. A executiva chega em um momento em que grandes marcas já trabalham com milhares de creators, mas boa parte dessa operação ainda depende de processos manuais de seleção de perfis, checagem de segurança, aprovação de conteúdos, acompanhamento de entregas e gestão das campanhas.

O avanço da creator economy criou, portanto, um novo desafio para o mercado. O valor dos creators já foi comprovado, mas a infraestrutura necessária para operar esse canal na mesma escala de outras linhas de mídia ainda está em construção. Processos que historicamente exigiram grandes estruturas de pessoas passam agora a ser automatizados com inteligência artificial.

“Essa mudança não representa apenas uma nova etapa da minha carreira, mas acompanha uma transformação do próprio mercado. Passei os últimos anos ajudando a construir e profissionalizar uma indústria que provou o valor dos creators. Agora, o próximo desafio é de infraestrutura. As marcas já querem trabalhar com creators em uma escala muito maior, mas ainda existem processos que dependem de dezenas de pessoas para selecionar perfis, revisar conteúdos e operar campanhas. A tecnologia e a inteligência artificial mudam essa equação”, afirma Thais.

O Creator Ads foi construído justamente para atacar esse gargalo. A plataforma combina seleção de creators, gestão de campanhas, brand safety, aprovação de conteúdo, contratos, pagamentos, mensuração e amplificação com inteligência artificial de ponta, reduzindo etapas operacionais que historicamente dependiam de estruturas majoritariamente manuais.

“O mercado de influência fez um trabalho extraordinário de provar o valor dos creators e construir uma indústria que não existia há pouco mais de uma década. Mas o modelo que trouxe o mercado até aqui não é necessariamente o que vai levá-lo para a próxima fase. Quando creators passam a fazer parte do plano de mídia de forma tão relevante quando outros meios, não dá para escalar aumentando proporcionalmente pessoas e processos manuais. É preciso infraestrutura. A chegada da Thais é especialmente simbólica porque ela viveu a construção dessa primeira geração por dentro e escolheu o Creator Ads para construir a próxima”, afirma Rapha Avellar, CEO do Creator Ads.

Para Thais, essa mudança desloca também a principal discussão do setor. “O mercado já resolveu a discussão sobre relevância. Agora precisa resolver a discussão sobre infraestrutura. O desafio não é mais convencer as marcas de que creators funcionam. É fazer com que possam ser operados com a mesma escala, velocidade e mensuração que outras linhas de mídia já oferecem.”

Essa tese já começa a ganhar escala também fora do Brasil. Pouco mais de um ano após o lançamento do produto, o Creator Ads já opera nos Estados Unidos e no México, expansão impulsionada pela demanda de clientes da plataforma.

Com a chegada da executiva, a companhia busca acelerar a adoção desse modelo por grandes anunciantes e consolidar uma nova camada de infraestrutura para um mercado que cresceu rapidamente, mas que ainda carrega processos artesanais incompatíveis com a escala que creators passaram a ocupar nos planos de mídia.