Fed vai voltar a subir juros? Barclays vê duas altas em 2026

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, pode voltar a subir os juros por lá ainda neste ano, em um movimento que ganhou força após declarações recentes do presidente da instituição, Kevin Warsh. O Barclays agora projeta duas altas de 0,25 ponto percentual, uma em setembro e outra em dezembro.

A avaliação representa uma mudança de posição da corretora, que anteriormente esperava que o Fed mantivesse as taxas de juros inalteradas até o fim de 2026.

A nova projeção veio após o discurso de Warsh no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, 28. O dirigente afirmou que os formuladores de política monetária "terão trabalho a fazer" caso não estejam confiantes de que a inflação está retornando à meta de 2% do banco central.

Foi o sinal mais claro dado por Warsh até agora de que novos aumentos de juros podem ser necessários. Para ele, a inflação continua elevada, as condições financeiras não estão restritivas e o mercado de trabalho permanece compatível com pleno emprego, de acordo com informações da Reuters.

Controle de preços é principal prioridade

As declarações reforçaram a percepção de que o controle dos preços continua sendo a principal prioridade do Fed e levaram o Barclays a classificar o discurso como "notavelmente hawkish", ou seja, mais inclinado ao aperto monetário.

Para a corretora, embora o presidente da entidade continue tendo uma visão contra orientações explícitas sobre os próximos passos da política monetária, seu discurso apresentou, de forma implícita, uma justificativa para novos aumentos das taxas.

O Barclays pondera, porém, que os dados mensais de inflação ainda devem mostrar resultados "muito mais suaves" do que as medidas de prazo mais longo destacadas por Warsh. Mas a corretora vê que efeitos de base desfavoráveis devem dificultar a melhora desses indicadores até o fim do ano.

Mercado aumenta apostas em setembro

As expectativas dos investidores também mudaram após as declarações de Warsh. De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, o mercado precifica atualmente uma probabilidade de 60,4% de aumento dos juros na reunião de setembro.

Os contratos futuros de juros também mostram um aumento das apostas em uma alta no próximo mês desde o discurso do presidente do Fed. Agora, a atenção se volta para a decisão de política monetária marcada para 16 de setembro, em busca de novas pistas sobre a trajetória dos juros.