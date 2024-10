TD, organizadora do CMO Summit, anuncia compra Mundo do Marketing

A TD, mediatech responsável por eventos como CMO Summit, RH Summit e CFO Summit, anunciou nesta terça-feira 15, a aquisição do Mundo do Marketing, um dos mais tradicionais portais de conteúdo sobre marketing no Brasil. A aquisição representa um avanço na expansão do ecossistema da TD, que também opera como plataforma SaaS (aoftware as a service) para organizadores de eventos e conta com uma divisão de estúdios de produção virtual.

"Ao unir o Mundo do Marketing ao CMO Summit, e aproveitando nossa estrutura, estúdios, conteúdo e know-how, estamos criando um ecossistema onde os profissionais de marketing de todos os níveis podem se encontrar, aprender e crescer", diz Tiago Magnus, CEO da TD.

A negociação foi concluída no final de julho, envolvendo um pagamento inicial e um earnout de três anos, com o valor da transação não divulgado. A TD adquiriu 80% da operação, enquanto Bruno Mello, fundador do Mundo do Marketing, permanece como sócio e assume o cargo de editor-chefe do portal, que ganhou novo layout.

Segundo Magnus, a principal razão para a aquisição foi a oportunidade de construir um relacionamento mais horizontal e constante com a comunidade de marketing, expandindo o engajamento para além do CMO Summit, que começou nesta terça e segue até o dia 17.

O evento, online e gratuito, vai debater os bastidores, tendências e estratégias de marketing, e as inscrições seguem abertas. A EXAME é parceira de mídia do encontro, que reúne mais de 150 palestrantes de empresas como Visa, Natura, Duolingo, TikTok, Danone, Bauducco e BYD.

Com 18 anos de trajetória, o Mundo do Marketing reúne hoje mais de 450 mil assinantes em sua newsletter, sendo 34% desse público composto por profissionais de empresas de médio e grande porte. A marca atinge mensalmente cerca de 10 milhões de pessoas nas redes sociais e contabiliza mais de 200 mil acessos no portal. Sua base de leitores inclui tomadores de decisão, como fundadores, executivos C-Level e CMOs.

“O CMO Summit ganhará ainda mais força com a aquisição. Com mais de 800 CMOs já tendo participado como palestrantes, a edição de 2025 promete ser a maior até o momento”, destaca o executivo. Ele fundou o evento em 2021, durante a pandemia, para trazer ao ambiente virtual as trocas e conhecimentos que foram deixados para trás com a ausência de eventos presenciais daquela época. Desde então, foram mais de 450 mil pessoas inscritas.

Os próximos passos

O CMO Summit anunciou planos ambiciosos para 2025, quando adotará, pela primeira vez, um formato híbrido, combinando o presencial com transmissão digital em larga escala. A expectativa é reunir 3 mil participantes no local e mais de 50 mil espectadores online, com foco em conteúdo voltado para CMOs e profissionais de marketing sênior.

De acordo com o CEO da TD, a aquisição do Mundo do Marketing também visa fortalecer o branding e o reconhecimento da marca. A expectativa é que o portal se torne um canal de aquisição para os produtos educacionais da empresa.

O MBA do Mundo do Marketing, por exemplo, passará por uma revisão, com a adição de novos módulos e professores. Além disso, o Clube do Mundo do Marketing será relançado, oferecendo uma assinatura de conteúdo curado, com diferentes trilhas de conhecimento, desde estudantes até CMOs.

Bruno Mello, fundador do Mundo do Marketing, destaca que a educação continua sendo o pilar central da iniciativa. “Vamos levantar a barra, aumentar o nível do marketing brasileiro. O que nos une é a missão de ajudar a criar a próxima geração de profissionais”, finaliza.

As 10 marcas mais valiosas do mundo