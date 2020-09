Tazos estão de volta no Cheetos, Doritos e outras marcas da Elma Chips

Os tazos colecionáveis que foram sucesso nos anos 1990 estão de volta nos salgadinhos da Elma Chips, marca de alimentos da fabricante PespiCo. Desta vez, são 40 modelos com o tema Pac-Man, o fantasminha da série de jogos de videogame, que completa 40 anos.

A novidade está disponível dentro das embalagens de Doritos, Cheetos, Ruffles, Lay’s, Fandangos, Sensações, Cebolitos e Baconzitos.

Já neste ano, a Elma Chips havia testado a aceitação dos nos pacotes de batatas Lay’s com o tema da Uefa Champions League.

Ao adquirir qualquer um dos produtos participantes os consumidores ganham na mesma hora um tazos, que conta com um Pincode impresso no verso para acesso ao jogo com fases exclusivas, criadas especialmente para a campanha.

Para acessar, é só escanear o QR Code disponível nas tiras promocionais ou acessar o site Tazo Elma Chips, inserir o código e pronto.

Para divulgar a novidade, será exibida a partir do dia 20 uma campanha nas redes sociais das marcas e na TV, com visual que remete aos jogos de arcade. No filme principal da campanha, um garoto aparece saindo de uma loja com um salgadinho e ao colocar a mão no pacote encontra um tazos. A partir daí ele entra no universo do jogo e dos novos tazos.