'Tá Liberado Acreditar': Brahma quer reacender paixão do brasileiro pela Seleção

Após 24 anos sem a Seleção Brasileira conquistar uma Copa do Mundo, a Brahma lançou a campanha “Tá Liberado Acreditar”, movimento criado para o torneio de 2026 que tenta recolocar o time no centro do imaginário coletivo do torcedor. A iniciativa parte de um cenário de baixa confiança no hexa e busca transformar o pessimismo em engajamento emocional em torno do futebol.

Segundo pesquisas citadas pela marca, realizadas por Datafolha e Quaest, apenas cerca de 3 em cada 10 brasileiros acreditam atualmente no título mundial da Seleção. A campanha usa esse dado como ponto de partida para defender que o ato de torcer continua presente mesmo diante da desconfiança.

O movimento também integra a estratégia da Ambev para a Copa de 2026, em um momento em que a companhia vê o torneio como uma oportunidade para ampliar ocasiões de consumo dentro e fora de casa.

Como mostrou a EXAME, a empresa pretende transformar o mundial em uma das principais plataformas comerciais do ano, em um contexto em que cervejas premium, versões sem álcool e drinks prontos ganharam peso nos resultados recentes da companhia.

Criado pela Africa Creative, o filme da campanha foi ambientado no centro do Rio de Janeiro e explora a relação contraditória do brasileiro com a Seleção: ao mesmo tempo em que critica e duvida, mantém rituais, superstições e vínculos emocionais ligados à camisa amarela.

A narrativa percorre episódios históricos do futebol brasileiro para sustentar a mensagem de retomada da confiança. O roteiro relembra momentos como o gol da final de 1970, o pênalti perdido em 1994 e o lance de Ronaldinho Gaúcho em 2002 contra a Inglaterra.

O filme também reúne Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, e Ronaldo Nazário, último campeão mundial com o Brasil e criador do gesto do “número 1”, utilizado como símbolo da campanha. A presença dos dois funciona como um elo entre diferentes gerações do futebol brasileiro e reforça o discurso de legitimidade da ação.

“Assim como a cerveja, o futebol sempre foi um dos maiores pontos de conexão do brasileiro com a sua própria identidade. A Seleção representa mais do que resultados, representa um sentimento coletivo de orgulho e pertencimento. O hexa pode ser um sonho distante para alguns, mas é justamente isso que torna o futebol tão poderoso e que Brahma entende muito bem isso. E nessa Copa, os bares serão o principal estádio para o torcedor brindar com Brahma”, diz Felipe Cerchiari, diretor de marcas Core da Ambev.

Além do filme, a campanha foi estruturada para se desdobrar em diferentes frentes de comunicação e ativações ao longo do período da Copa. A proposta da marca é transformar o mote “Tá Liberado Acreditar” em uma conversa cultural ligada ao comportamento do torcedor brasileiro.

“O filme vai muito além de um filme publicitário. Realmente acreditamos que ele tem a missão de resgatar essa essência e lembrar que acreditar sempre fez parte da nossa história. É aquele filme que emociona e que vale ser compartilhado e que vai ser um convite para brindarmos nos bares, nas ruas e fazer a festa do jeito brasileiro”, diz Cerchiari.

A estratégia de mídia prevê exibição nas redes sociais da marca e também na íntegra em horário nobre da TV Globo. A escolha reforça a tentativa de ampliar alcance em um período em que as marcas disputam relevância em torno do futebol e da Copa do Mundo.

A campanha foi dirigida pela dupla Alaska, formada por Gustavo Moraes e Marco Lafer, da produtora Iconoclast. A produção sonora ficou a cargo da Halley Sound.