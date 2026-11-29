MADRI (ESPANHA) — A eleição deste domingo, 29, na Espanha é também um termômetro da eficácia da estratégia de comunicação digital que ganhou destaque durante a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais do Brasil neste ano. Associado à atuação do deputado André Janones, à frente do canal Exército do Lula, o modelo de mobilização via WhatsApp foi adotado por grupos políticos da esquerda espanhola para ampliar o alcance de mensagens eleitorais e estimular o engajamento de apoiadores.

Na Espanha, porém, a iniciativa atingiu números bem mais modestos que os da experiência brasileira. No auge da campanha, o canal Exército do Lula chegou a reunir cerca de 10,8 milhões de seguidores. Já o La Fuerza de la Gente, criado para mobilizar apoiadores de Pedro Sánchez, primeiro-ministro e candidato do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) à reeleição, encerra oficialmente a campanha com pouco menos de 100 mil integrantes.

Somados outros três canais vinculados ao PSOE, ao Podemos e à Frente Ampla, cerca de 180 mil pessoas integram o movimento, segundo levantamento da imprensa espanhola.

Exército virou referência...

A dinâmica da militância espanhola é a mesma do Exército do Lula, com mensagens frequentes nos canais, tarefas de compartilhamento e desafios para ampliar a comunidade. A estratégia também inclui muitos conteúdos criados com inteligência artificial, especialmente memes e vídeos.

Janones chegou a viajar à Espanha, acompanhando a comitiva do presidente Lula. Em Madri, encontrou-se com Aránzazu Figueroa, responsável pelo canal La Fuerza de la Gente. Uma selfie de Janones, Lula, Pedro Sánchez e Figueroa chegou a ser compartilhada no canal espanhol.

"A vitória de Lula, que conseguiu inverter as pesquisas, mostrou que a mobilização popular deve ser o centro do debate sobre como deter a extrema-direita", disseram organizadores do La Fuerza de la Gente.

Janones, por sua vez, destaca que apenas compartilhou sua experiência com os espanhóis e que não participou do planejamento de nenhuma ação para Sánchez.

... mas os públicos são diferentes

Apesar da inspiração no modelo brasileiro, os partidos espanhóis lidam com um comportamento diferente dos eleitores em relação ao consumo de notícias. No Brasil, o WhatsApp tem um papel mais relevante na circulação de informações. Segundo dados do Instituto Reuters, 46% dos brasileiros entrevistados dizem usar a plataforma para se informar.

O índice coloca o aplicativo atrás apenas do Instagram, citado por 49% dos entrevistados.

Na Espanha, a relação é diferente. De acordo com um levantamento também realizado pelo Instituto Reuters, em parceria com a Universidade de Navarra, apenas 29% dos entrevistados usam o WhatsApp para acompanhar notícias, atrás do Instagram (32%) e do Facebook (31%).

TikTok ganhou relevância

Seguindo uma tendência global, as eleições espanholas também foram marcadas pelo crescimento do papel do TikTok nos debates, com perfis pessoais e dos partidos disputando a atenção dos eleitores. Na plataforma, Sánchez tem cerca de 1,3 milhão de seguidores. Santiago Abascal, líder do Vox, partido de extrema-direita espanhol, acumula 1,2 milhão de seguidores.

Já Alberto Núñez Feijóo, candidato do Partido Popular, que aparece à frente nas pesquisas, com 31,4% das intenções de voto, tem apenas 87 mil seguidores no TikTok.

Quando o assunto é engajamento, no entanto, o perfil do Vox apresenta números muito superiores. São mais de 62 milhões de visualizações nos conteúdos publicados e quase 6 milhões de interações no TikTok. Sánchez, por sua vez, acumula quase 19 milhões de visualizações e pouco mais de 3 milhões de interações.

Números do TikTok sobre eleições na Espanha (Reprodução/Tweet Elecciones)

Com 38,7 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a eleição espanhola será uma oportunidade de avaliar se a estratégia de mobilização digital que ganhou força no Brasil também funciona fora do país.