Sundown e Anacapri lançam collab para o verão com itens de moda e proteção

Seguindo a tendência das collabs, a Anacapri, marca de calçados do grupo Azzas 2154, firmou uma parceria com a Sundown, protetor solar da Kenvue. A nova coleção, chamada 'Vem pro Sol', reúne itens como chinelos, rasteiras, bonés, cangas e bolsas.

A parceria entre as marcas explora as paletas de cores vibrantes e as formas fluidas inspiradas nas ondas do mar e no ‘S’ de Sundown, criando um design que remete à leveza e ao movimento da estação. A coleção foi desenvolvida para ser prática e ideal para momentos ao ar livre, como em praias e parques.

“O apelo visual e a funcionalidade dos itens têm sido especialmente valorizados, destacando o toque de sofisticação casual ideal para o verão”, diz Paula Blini, da diretora de unidade de negócios e marca da Anacapri.

1 /10 (Coleção 'Vem pro Sol' traz chinelos, cangas e acessórios que combinam estilo e funcionalidade para os dias ao ar livre)

Inspiradas no verão, as peças combinam o DNA das duas marcas, com uma cartela de cores que remete à luz do sol e aos produtos da Sundown, integradas aos shapes clássicos da Anacapri. A coleção traz detalhes como etiqueta emborrachada personalizada e acessórios temáticos.

Segundo Sabrina Tichauer, diretora de marketing de Sundown e do segmento de cuidados com a pele da Kenvue, a coleção reflete a fusão entre o estilo da Anacapri e o compromisso da Sundown com a proteção solar. "A linha destaca a funcionalidade e o apelo visual de seus produtos, oferecendo opções versáteis que atendem tanto ao lazer na praia quanto ao dia a dia urbano."

O manifesto da coleção, que convida os consumidores a "vir pro sol", reforça o espírito solar e alegre da parceria, incentivando a vivência plena do verão com proteção e estilo. A coleção já está disponível em 260 lojas da Anacapri em todo o Brasil e no e-commerce. Os preços dos produtos variam de R$ 89,90 a 289,90.