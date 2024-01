Startup de CRM e automação de marketing recebe aporte de R$ 25 milhões

Fundos de capital de risco, incluindo INventures, Mueller Medien, Atmos e PortfoLion, anunciaram nesta segunda-feira, 29, investimento de 5 milhões de dólares (quase 25 milhões de reais, na cotação atual) na edrone, startup polonesa de CRM e automação de marketing.

Sediada na cidade da Cracóvia, na Polônia, a empresa, que atua com varejistas online, conta com uma filial em São José dos Campos, em São Paulo, desde 2022, primeiro escritório da expansão da marca para a América Latina. Atualmente, tem no portfólio mais de 300 clientes ativos somente no Brasil, entre eles Sidewalk, Nutty Bavarian, Bayard Sports, Zorba, Mi Brasil e Husqvarna.

O investimento de R$ 25 milhões, incluindo o novo capital de mais de R$ 10 milhões da INventures e a conversão do capital emprestado em ações pelos demais fundos, será utilizado principalmente para expandir as operações no Brasil, com novas contratações.

“Em 2023, dobramos nossa receita brasileira”, afirma Michał Blak, cofundador e CEO da edrone, que possui uma receita recorrente anual de quase 7 milhões de dólares e está avaliada em 30 milhões de dólares. Após o investimento, os fundadores da startup continuarão no controle da empresa, com 60% das ações.

“Com os fundos recém-adquiridos, também nos concentraremos na melhoria dos processos de negócios na Polônia, e em novos investimentos em nosso produto, com soluções de inteligência artificial para facilitar o uso da automação de marketing no e-commerce”, complementa.

O principal investidor da rodada foi a INventures, empresa de investimento independente sediada em Poznań (Polônia), especializada em consultoria estratégica. A edrone é o nono investimento do fundo. “O produto, suas métricas de negócios e a concepção de crescimento internacional chamaram a nossa atenção”, diz Dąbrowska, CEO da INventures

Novas contratações

Os recursos adquiridos pela edrone serão utilizados para ampliar a equipe, que conta com mais de 150 colaboradores na Polônia e no Brasil. A startup pretende contratar mais 70 pessoas em 2024.

O intercâmbio entre Brasil e Polônia é constante, com a visita de poloneses no escritório de São José dos Campos e brasileiros no escritório da Cracóvia.

“Buscamos unir o melhor dos dois mundos, para oferecer aos clientes um produto e atendimento que supra todas as suas necessidades, trazendo as novidades tecnológicas da Europa e ampliando o sucesso do cliente com um toque brasileiro”, afirma Lais Rodrigues, coordenadora administrativa e de pessoas na edrone Brasil.

Investimento em produto

Atualmente, o sistema de desenvolvido pela edrone é utilizado por quase 2.000 lojas online, principalmente na Polônia e no Brasil. Com o aporte, a empresa também pretende fazer melhorias no produto.

“Desde 2020, temos desenvolvido continuamente o nosso departamento de I&D (investigação científica e desenvolvimento tecnológico), visando construir uma vantagem tecnológica sustentável. No ano passado, introduzimos no sistema novos recursos baseados em IA generativa. Neste ano, pretendemos continuar o desenvolvimento nesta área”, afirma Maciej Mendrela, CTO da edrone.