Shoptime completa 26 anos e tem produtos com até 80% de desconto

O Shoptime está comemorando seus 26 anos com a campanha “Aniversário Shoptime – O presente para sua casa está aqui”. Até o dia 30 de abril, a marca vai oferecer aos clientes produtos para a casa — eletrodomésticos, portáteis, móveis, e artigos de cama, mesa e banho, entre outros — com até 80% de desconto, além de até 30% de cashback para quem pagar com o superapp Ame Digital.

A festa terá também ação com a presença de grandes influenciadores. Matheus Mazzafera, Pequena Lo e Sheron Menezzes vão participar da comemoração com o desafio

#AniversárioShoptime. Na ação, eles terão dez dias para renovar um cantinho de suas casas e registrar todas as etapas dessa transformação, mostrando seus principais desafios para os seguidores. O resultado final será mostrado na live do aniversário, no dia 9, a partir das 20h, no YouTube e na TV Shoptime.

Para ajudá-los a escolher cores e posição dos móveis e a descobrir o estilo de cada um, a marca chamou a especialista em decoração Amanda Cardoso, do @elasduasdecoram. Ela produzirá conteúdos com dicas e irá tirar as dúvidas dos influenciadores.

“O Shoptime é uma referência em produtos para a casa, local que ganhou protagonismo na nossa vida no último ano, por conta do isolamento social. Para muitos, a casa passou a acumular funções de escritório de trabalho, sala de aula, academia e restaurante. Então, por que não retribuir todo o acolhimento recebido neste período? É essa a ideia por trás do aniversário neste ano”, explica a head de marketing do Shoptime, Briza Rocha Bueno.

O Aniversário Shoptime oferece ainda descontos e ofertas especiais na TV Shoptime, transmitida na NET (canais 29 e 529), SKY (canais 33 e 433), Oi TV (canal 78) e no YouTube da marca. Para conferir todas as novidades da festa, basta ficar de olho no site, no app, na TV Shoptime ou nos perfis oficiais da marca nas redes sociais.