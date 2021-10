Shopee: até 50% de desconto e R$3 milhões em cupons

A plataforma de comércio eletrônico de Shopee, que conecta vendedores, marcas e consumidores,- oferecerá R$3 milhões em cupons de descontos, ofertas exclusivas, vouchers de frete grátis sem mínimo de compra, além de itens com até 50% de desconto nos produtos de grandes marcas na Shopee Oficial, durante o Dia Shopee, marcado para este domingo, 10.

A iniciativa faz parte da campanha 10.10 Festival de Ofertas que vai até o dia 12 de outubro. Além disso, a plataforma está com a página Dia das crianças Shopee com brinquedos de vendedores brasileiros em promoção atrelada a uma ação beneficente com o hospital do GRAACC: "Você compra, nós doamos para o GRAACC".

A cada compra de consumidor, a Shopee doará o mesmo valor para a entidade para ajudar a combater e vencer o câncer infantojuvenil. Os consumidores, que ainda quiserem oferecer uma contribuição adicional direta para o hospital, poderão adquirir produtos digitais da instituição, que passa a ter uma loja na Shopee por meio da iniciativa Shopee Doações.

"Estamos empenhados em ajudar empreendedores locais e marcas a alavancarem suas vendas online, ao mesmo tempo que democratizamos o acesso ao e-commerce. Além disso, queremos incentivar a cultura de doação usando a tecnologia como facilitadora para melhorar a realidade de brasileiros em situações de vulnerabilidade. Estamos felizes em iniciar essa parceria com o GRAACC e poder contribuir de alguma forma.", declara Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee no Brasil.

Para a superintendente de desenvolvimento institucional do hospital do GRAACC, Tammy Allersdorfer, é uma oportunidade de garantir a sustentabilidade do hospital. "Esse apoio que fará a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer. A doação permitirá que eles tenham acesso a um tratamento de excelência com todas as chances de cura e que possam ter um futuro todo pela frente", diz.

Para garantir mais segurança aos vendedores e consumidores, o e-commerce conta com a Garantia Shopee, uma ferramenta exclusiva que retém o pagamento do produto até que o consumidor receba o que comprou em perfeitas condições. Os consumidores conseguem verificar as avaliações do produto e da loja, além de tirar dúvidas via chat da plataforma com os vendedores antes da compra.

