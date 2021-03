Shell faz promoção que dá desconto no combustível e na Casas Bahia

A marca Shell, licenciada para a Raízen, lança duas novas promoções a Junte & Ganhe com Shell Box, na qual os clientes vão acumular conchas virtuais e ganhar cupons de desconto de até R$ 0,15/L e descontos progressivos em mais de 1.700 produtos selecionados que estarão disponíveis no hotsite da Casas Bahia, parceira da ação; e a PromoShell Créditos Pra Você dará créditos de R$ 0,10 por litro de Shell Diesel ou Shell Diesel Evolux abastecido para motoristas que abastecerem com Shell Rimula ou Shell Evolux Arla 32.

As promoções pretendem estreitar o relacionamento com os consumidores e reforçar a marca Shell. "Juntamos nosso canal físico, os postos Shell, com o canal digital, o app Shell Box, para construir a maior plataforma promocional e que estimula clientes a escolherem mais os nossos pontos de vendas", diz Marcelo Couto, diretor de marketing da Raízen.

Junte & Ganhe com Shell Box

A cada R$ 30 em abastecimento no Shell Box, os clientes ganham uma concha virtual. Já a cada R$ 60 com combustíveis aditivados Shell V-Power, o consumidor ganha 1 concha extra (ou seja, três conchas a cada R$ 60,00). Acumulando 10 conchas, o cliente recebe um voucher de 15% de desconto em compras no site, além de um cupom de R$ 0,05 de desconto por litro de combustível pagando pelo app Shell Box.

Completando 15 conchas na cartela virtual, é concedido mais um voucher de 20% de desconto em produtos do site e outro cupom de R$ 0,10 de desconto por litro em combustíveis no Shell Box. Ao completar as 20 conchas da cartela, o consumidor recebe um novo voucher de 25% de desconto no site da promoção e mais um cupom de R$ 0,15 de desconto por litro em combustíveis pelo Shell Box.

A cada mês, a cartela é zerada e o participante pode juntar mais conchas e ganhar mais vouchers e cupons de desconto, totalizando até seis prêmios por mês. Cada voucher de desconto no site promocional das Casas Bahia tem uma lista específica de produtos. A promoção vai até 13 de junho de 2021 e o prazo para utilização dos vouchers de desconto para aquisição de produtos no site é 30 de setembro de 2021. Já os cupons no Shell Box têm validade de 15 dias a partir da data de resgate.

PromoShell Créditos Pra Você

Esta é exclusiva para motoristas cadastrados no Clube Irmão Caminhoneiro Shell, a PromoShell Créditos Pra Você dará créditos que poderão ser utilizados para pagamentos de contas, como água, luz, telefonia, internet, TV por assinatura, Detran, impostos, entre outras.

Para participar, o cliente deve abastecer seu caminhão com Shell Diesel ou Shell Diesel Evolux e comprar no mínimo R$50,00 em Shell Rimula ou Shell Evolux Arla 32. Em seguida, basta enviar uma foto do cupom fiscal de pagamento para o site shell.com.br/clubeirmao ou para o Whatsapp (11) 96628-1084.

O consumidor receberá R$ 0,10 por litro de Shell Diesel abastecido em créditos na conta digital do PagBank, até o limite de R$ 40,00 por participação (limitado a uma participação por CPF por mês). Para receber o crédito, é preciso baixar gratuitamente o app da PagBank, se cadastrar e criar uma conta digital.

O crédito será disponibilizado em até 10 dias úteis. A promoção é válida até 13 de junho e o crédito deverá ser utilizado em até 60 dias a partir da disponibilização do valor na conta PagBank do participante.