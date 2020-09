Saudade do garçom amigo? Skol te ajuda a mandar uma gorjeta para ele

A Skol acaba de lançar o Clube da Gorjeta, uma ação que visa bancar a caixinha dos garçons e garçonetes impactados durante a pandemia da covid-19. A partir desta sexta-feira, 18, todos os produtos da marca vendidos pelo aplicativo Zé Delivery terão 10% do valor revertido em gorjeta e repassado aos profissionais para contribuir durante o período de reabertura dos bares.

Os garçons e garçonetes interessados em fazer parte do Clube da Gorjeta e moradores de cidades com o serviço do Zé Delivery, devem se cadastrar no site da Méliuz, empresa que oferece cashback, e concluir o processo no site da campanha.

Para que o repasse seja feito aos profissionais, os consumidores terão que enviar a nota fiscal, para o mesmo site, e identificar o garçom pelo e-mail. Desta forma, os 10% de gorjeta vão automaticamente para a conta do profissional cadastrado.

Já os consumidores que não conhecerem um garçom e mesmo assim quiserem contribuir, também podem cadastrar a nota fiscal no site e o valor será dividido igualmente aos profissionais. Serão aceitas somente notas fiscais de compras realizadas via Zé Delivery, para solicitar, escreva NOTA FISCAL no campo observação, no ato da compra.

“Resolvemos convidar quem está se divertindo em casa para aliviar a tensão de quem ainda vive um momento delicado. Os consumidores que compram Skol pelo app do Zé Delivery só precisam enviar a nota fiscal, porque os 10% ficam por nossa conta”, afirma Nathalia Bergstron, gerente de produto da Skol.