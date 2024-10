Sand Series e Copa do Mundo de Beach Tennis fecham parceria com Stanley

Nos próximos meses, a cidade de São Paulo sediará três eventos de beach tennis: o Sand Series, que acontece de 9 a 12 de outubro; o Praia de Paulista, de 15 de outubro a 3 de novembro; e a Copa do Mundo de Beach Tennis, de 9 a 15 de dezembro. A novidade é que os torneios firmaram um acordo comercial com a Stanley, marca conhecida por seus produtos térmicos, como copos, garrafas e cuias.

A parceria prevê a presença da Stanley em todas as peças publicitárias dos eventos, além de ativações especiais nas quadras, incluindo a personalização da cadeira do árbitro. Um destaque da colaboração será a participação do influenciador Fausto, o 'Menzinho', que conta com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e realizará ações interativas com o público.

“A Stanley tem uma forte conexão com o público que pratica esportes ao ar livre, e nossos produtos são pensados para garantir conforto e bem-estar para atletas amadores e profissionais”, diz Michelle Tsufa, vice-presidente Latam da Stanley. Segundo ela, a afinidade entre a marca e o beach tennis é evidente, e essa parceria reforça a relação.

A Stanley também dará nome à área open bar, que terá capacidade para 500 pessoas por dia. Como diferencial, a empresa terá exclusividade na venda de copos durante os eventos, destacando-se por seus produtos que mantêm a temperatura dos líquidos por longos períodos.

Crescimento do beach tennis no Brasil

“É uma alegria ver um esporte em crescimento no Brasil se unir a uma marca de qualidade como a Stanley”, comemora Anderson Rubinatto, CEO da Goolaço e membro do comitê organizador dos torneios. Ele enfatiza que a parceria beneficiará tanto a empresa quanto os torneios, atletas e público.

Gabriel Moreira, CEO da Sport Solution & Marketing, também celebra a colaboração, destacando que a Stanley representa durabilidade e qualidade, características alinhadas ao espírito do beach tennis. "Essa parceria proporcionará uma experiência inesquecível para todos os envolvidos", afirma Moreira.

Como parte das ativações, os fãs que adquirirem pacotes de camarote receberão brindes da marca americana. Além disso, haverá a personalização de itens comprados durante os torneios, como copos com frases, logos ou nomes dos consumidores.