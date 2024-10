Tom Brady leiloa relógios de luxo e itens de jogos em NY

Tom Brady, o sete vezes campeão do Super Bowl, está se desfazendo de uma seleção de itens pessoais, incluindo relógios de luxo e memorabilia esportiva que acumulou ao longo de sua carreira. O leilão, intitulado G.O.A.T. Collection: Watches and Sports Treasures from Tom Brady, contará com 47 itens e promete quebrar recordes, assim como Brady fez durante sua carreira de 23 temporadas na NFL. O evento acontecerá em 10 dezembro, em Nova York, Estados Unidos. As informações são da Barron’s.

Entre os itens disponíveis no leilão, estão artigos usados em jogos, como um capacete e uma camisa, mas os destaques do evento serão os relógios de alta gama de sua coleção pessoal. A peça principal é um Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon, uma edição única feita sob medida para o especial da Netflix “Greatest Roast of All Time: The Roast of Tom Brady”, que aconteceu no início deste ano.

Este relógio, feito em ouro branco, possui um bisel cravejado de diamantes baguette e o nome de Brady gravado em diamantes, além do número sete em algarismos romanos, representando suas vitórias no Super Bowl. O fundo do relógio, de cristal safira, exibe um rotor customizado com a assinatura de Brady. O valor estimado de pré-venda dessa peça única varia entre US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) e US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões).

Brady, atualmente com 47 anos, é conhecido por ser um grande entusiasta de relógios, tendo construído uma coleção impressionante que vai desde peças vintage raras até os modelos modernos mais cobiçados.

Mesmo aposentado, Brady continua sendo destaque na mídia. Líder de todos os tempos da NFL em jardas de passe (89.214) e passes para touchdown (649), o ex-jogador firmou um contrato de US$ 375 milhões por 10 anos com a Fox, onde agora comenta jogos da liga. Além disso, a venda de sua memorabília continua a atrair grande atenção de colecionadores e fãs.

Entre os itens esportivos, destaca-se a camisa usada por Brady em seu último jogo universitário, no FedEx Orange Bowl de 2000. Essa camisa, junto com outros itens pessoais, também estará à venda.

Brady no mercado de colecionáveis

Tom Brady é uma figura central não apenas no esporte, mas também no mercado de colecionáveis e memorabília esportiva. Seu nome está associado a grandes marcas de relógios, como TAG Heuer e, mais recentemente, IWC Schaffhausen, refletindo seu gosto refinado e seu interesse de longa data por peças de alta relojoaria. Ele revelou que seu amor por relógios foi incentivado por seus pais, que lhe deram seu primeiro relógio como presente de formatura do ensino médio, quando ele foi aceito na Universidade de Michigan.

Em uma nota curiosa sobre sua trajetória, Brady compartilhou que o protetor de tela de seu computador na faculdade era uma imagem do IWC GST Automatic Alarm, um relógio que ele sonhava em adquirir e que finalmente comprou após vencer seu primeiro Super Bowl em 2002.