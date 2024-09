B3 e STN fecham parceria com a Zmes para impulsionar divulgação do Tesouro Direto

A B3, a bolsa do Brasil, e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) firmaram uma parceria com a agência Zmes para ampliar a base de investidores de títulos do Tesouro Direto e promover a educação financeira no país. O projeto, que terá duração de 12 meses, inclui o desenvolvimento de estratégias digitais para atrair novos investidores e aumentar o engajamento com o público atual.

“Na B3, temos o compromisso de disseminar o conhecimento e aproximar as pessoas do mercado financeiro. Nosso objetivo é tornar a educação financeira acessível e compreensível para todos. As ferramentas e estratégias de marketing digital e comunicação são fundamentais para alcançar o nosso público, melhorar a experiência do cliente e trazer a informação com isenção e responsabilidade”, diz Ana Buchaim, vice-presidente de pessoas, marketing, comunicação, sustentabilidade e investimento social da B3.

A Zmes será responsável pela operação de marketing dos canais digitais do Tesouro Direto, envolvendo mídia, CRM e jornadas digitais com personalização em escala, por meio do uso de dados. A projeto ainda inclui a criação de um escritório de transformação que implementará uma agenda estratégica com foco em pessoas, processos e cultura.

“Ficamos muito honrados em ser escolhidos por uma das empresas mais admiradas do mercado e que impacta a vida de tantos brasileiros. Esperamos contribuir com a construção da mais inovadora iniciativa de marketing digital do mercado de investimentos do Brasil”, afirma Marcelo Tripoli, CEO e fundador da Zmes.

