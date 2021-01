Sampa Week: 20 mil lojistas dão descontos de Black Friday

Mais de 20 mil lojas físicas em São Paulo participam da 2ª edição da semana de promoções Sampa Week, segundo a idealizadora Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que realiza o evento com apoio do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e da Secretaria Municipal de Turismo para ajudar a impulsionar a economia paulistana.

Grandes marcas como Preçolândia, Magazine Luiza, Habib’s, Natura, Grupo Boticário e Azul Linhas Aéreas participam da Sampa Week.

Até o dia 31 de janeiro as participantes pretendem conquistar os consumidores com ofertas e movimenta a economia no comércio, bares, restaurantes, hotéis, cafeterias, doçarias, empreendimentos destinados ao entretenimento e qualquer outro tipo de estabelecimento voltado à prestação de serviço.

A previsão da ACSP é que as vendas da semana das promoções deste ano cresçam cerca de 4% em relação ao mesmo período de 2020. Na primeira edição do festival do varejo, em janeiro de 2020, as lojas físicas venderam 16,32% e o e-commerce 32,50% a mais do que em semana similar de 2019, totalizando alta de 3,4% nas vendas totais do varejo no período. Por ser uma temporada tradicionalmente fraca para o comércio, este aumento foi considerado significativo para o setor varejista.

“Será uma boa oportunidade para o consumidor comprar, pois ele poderá encontrar bons descontos no comércio, principalmente, em lojas de ruas que costumam se mobilizar menos que as de shoppings”, afirma Abdo Hadade, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Segundo o executivo, os descontos para os consumidores são parecidos com os que se têm na Black Friday e Semana Brasil.

No site da ação é possível conhecer as participantes.

Promoções

A varejista Casas Bahia afirmou que oferece descontos exclusivos para os paulistanos, com parcelamento em 30x sem juros no cartão Casas Bahia em produtos selecionados. O consumidor pode aproveitar os descontos sem sair de casa. Para isto, basta baixar o aplicativo da Casas Bahia e chamar um vendedor através da plataforma Me Chama no Zap.

Já o Magazine Luiza selecionou Smart TV 32”, colchão + box queen size, geladeira, diversos smartphones, air fryer, brinquedos, produtos de utilidades domésticas, travesseiros, livros, produtos de mercado como gin, ketchup, salgadinhos e outros itens com até 70% de desconto na loja física e também no aplicativo.

Fase Vermelha

Alfredo Cotait Neto, presidente da Facesp e da ACSP, se posicionou contra as medidas adotadas por João Dória, governador do estado de São Paulo, que coloca a região na fase vermelha, na qual durante a semana, as atividades não essenciais devem fechar a partir das 20h. Aos sábados e domingos, o comércio, incluindo shopping centers, assim como bares e restaurantes, não poderão abrir também durante o dia.

Em nota, o executivo disse:

“No caso da capital, essas medidas se tornam ainda mais negativas porque as entidades do comércio e as empresas fizeram forte investimentos para promover a Sampa Week, organizada pela ACSP e que vai do dia 23 a 31 deste mês, evento destinado a movimentar o setor, permitindo recuperar parte do que foi perdido com o fechamento do varejo no fim do ano. As empresas prepararam suas promoções, fizeram estoques, gastaram em publicidade e, de forma inesperada, foram atingidas por restrições que vão dificultar muito as vendas esperadas pelos empresários. A insegurança que a adoção de medidas, sem qualquer debate, aumenta a incerteza dos empresários e da população e tem efeito altamente negativo sobre as expectativas e as decisões econômicas”.