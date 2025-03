Roupa de marca de graça? E-commerce distribui peças - e ajuda a limpar deserto do Atacama

O Atacama RE-commerce, um projeto desenvolvido pela agência de publicidade Artplan e assinado pela VTEX, está oferecendo roupas descartadas por grandes marcas de forma gratuita. Os consumidores pagam apenas o valor do frete para resgatar as peças, que foram descartadas no deserto do Atacama, no Chile.

A ação tem como objetivo transformar o desperdício da indústria da moda em oportunidade, chamando atenção para o problema do descarte têxtil e promovendo a conscientização ambiental.

Estima-se que cerca de 39 mil toneladas de roupas sejam despejadas anualmente no Atacama, formando uma montanha de lixo resultante do modelo de produção acelerado da indústria da moda. A maioria das peças descartadas vem de mercados de ‘fast fashion’ dos Estados Unidos, Europa e Ásia.

O Atacama RE-commerce busca reverter essa realidade, permitindo que roupas, algumas nunca usadas e em ótimo estado, sejam novamente aproveitadas. As peças são higienizadas e curadas por uma equipe especializada antes de serem disponibilizadas na plataforma online.

Em ação criada pela Artplan, peças são higienizadas e disponibilizadas para venda online. (Artplan)

De acordo com Mariano Gomide de Faria, CEO da VTEX, a iniciativa promove a reflexão sobre o consumismo exacerbado da indústria da moda. "Acreditamos que cada peça tem uma história e um propósito. Nossa missão é resgatar esses itens e dar a eles uma nova chance”, diz.

A operação envolve um cuidadoso processo de seleção, organização e restauração das roupas, garantindo que estejam em boas condições para revenda. Uma equipe especializada realiza a curadoria dos itens. Os consumidores podem acessar o site, escolher os produtos e pagar apenas o valor do frete – as roupas em si são oferecidas gratuitamente.

A primeira remessa de roupas disponibilizadas no site, que já se esgotou, contou com marcas como Nike, Zara, Calvin Klein e Adidas. Em apenas 5 horas, 300 peças foram vendidas. Uma nova coleção será colocada à venda, mas ainda não há data prevista.

“Iniciativas como o Re-Commerce são essenciais para repensar a maneira como consumimos moda", afirma Ángela Astudillo, cofundadora da Desierto Vestido. Segundo ela, o impacto ambiental da indústria têxtil é enorme, e fomentar alternativas sustentáveis é um caminho para reduzir o desperdício e preservar os recursos naturais e as comunidades locais.

“Queremos ir além do e-commerce: nossa iniciativa convida à reflexão sobre os impactos do nosso atual modelo de produção, consumo e descarte desenfreado", complementa Fernanda Simon, diretora executiva da Fashion Revolution Brasil, organização brasileira que faz parte do maior movimento ativista de moda do mundo.

"Estamos vivendo uma Emergência Climática, e a indústria da moda precisa de compromissos mais robustos. Essa ação é uma forma de chamar atenção para o que está por trás das roupas e provocar novas formas de se relacionar com elas.”

Rodrigo Almeida, CCO da Artplan, afirma que o projeto vai além do design e da estética, transformando um problema real em uma história que gera engajamento e consciência. O Atacama RE-commerce propõe uma nova forma de olhar para o que é considerado resíduo, "dando voz às peças descartadas e incentivando uma relação mais crítica com o consumo".

No Atacama RE-commerce, itens terão custo zero, e consumidores precisarão pagar apenas o valor do frete para tirar as roupas do deserto (Artplan)

Como resgatar roupas grátis do Atacama

Para participar do Atacama RE-commerce e resgatar roupas de grandes marcas, basta acessar o site oficial do projeto (aqui) e escolher as peças disponíveis.

As roupas, que foram descartadas no deserto do Atacama, são oferecidas gratuitamente. O único custo para os consumidores é o valor do frete, para retirar as roupas da região.