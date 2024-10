Rochinha e Pipó lançam picolé inédito de pipoca no Brasil

A Sorvetes Rochinha, tradicional marca paulista, e a Pipó, empresa conhecida por reinventar a pipoca, se uniram para lançar o primeiro picolé de pipoca do país. O novo produto, chamado de Original do Pipoqueiro, busca trazer uma experiência única ao combinar sorvete de iogurte com uma cobertura de chocolate branco e pipoca doce vermelha caramelizada, remetendo às lembranças de infância dos consumidores.

Segundo Lupercio Moraes, CEO da Sorvetes Rochinha, a ideia foi criar um produto que remetesse a momentos de lazer e diversão. Ele explica que o desenvolvimento envolveu uma análise cuidadosa de tendências de mercado, focando em conveniência, saúde e sabor. O resultado foi um picolé com a crocância de uma casquinha de pipoca e uma base de sorvete de iogurte.

A escolha da Pipó como parceira não foi por acaso. A marca, pioneira no segmento de pipocas gourmet, já é reconhecida por sua qualidade e inovação no uso de pipoca. Adriana Lotaif, CEO e sócia-fundadora da Pipó, destacou que a parceria com a Rochinha expande a proposta da Pipó de oferecer experiências gastronômicas únicas, mostrando que a pipoca pode ser parte de uma sobremesa sofisticada. Segundo ela, essa combinação é uma oportunidade de compartilhar alegria e momentos de prazer com o público.

Lançamento inusitado no mercado de sorvetes

O novo picolé estará disponível em pontos de venda selecionados a partir de outubro, com preços sugeridos entre R$ 15 e R$ 18. A Rochinha aposta no sucesso da novidade, que além de atrair os consumidores de sorvete, promete cativar os amantes de pipoca. A ideia de transformar o tradicional em inovação tem guiado a empresa ao longo de suas quatro décadas de atuação.

Maria Alejandra Quintana, Gerente de Marketing da Rochinha, explica que a combinação de sorvete com pipoca caramelizada já é tendência em eventos gastronômicos internacionais, e a Rochinha viu na Pipó a parceira ideal para trazer essa inovação ao Brasil. "Estamos focados em oferecer produtos que tragam indulgência e praticidade, sempre conectados às preferências do consumidor moderno", afirmou.

Tradição e inovação na história das marcas

A Sorvetes Rochinha, que começou no litoral norte de São Paulo em 1983, conquistou o mercado com suas receitas exclusivas e o uso de frutas frescas. A marca, que hoje atua em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, é conhecida também por sua linha de produtos sem adição de açúcar. A parceria com a Pipó fortalece sua proposta de oferecer produtos de alta qualidade com um toque de brasilidade.

Já a Pipó Gourmet, marca da holding Fabfoods, se destacou ao introduzir pipocas gourmet no Brasil. Desde a sua fundação, a empresa tem transformado o consumo de pipoca no país, combinando sabores inusitados e parcerias estratégicas com marcas de renome como Nestlé e Netflix. A Pipó busca não só inovar no paladar, mas também contribuir para um consumo mais saudável, valorizando ingredientes e experiências sensoriais.

Com o lançamento do Original do Pipoqueiro, a Rochinha e a Pipó esperam fortalecer suas marcas no mercado brasileiro, apostando na união entre tradição e inovação para oferecer uma sobremesa surpreendente.