Ex-Burger King, Ariel Grunkraut assume como CEO da Kraft Heinz no Brasil

Um dos fundadores da Zamp, Ariel Grunkraut está assumindo o comando da Kraft Heinz Brasil, subsidiária da multinacional americana de alimentos. No país, além da marca de maionese, ketchup e mostarda Heinz, a empresa é dona da Hemmer, da Quero e da BR Spices, depois de uma intensa estratégia de aquisições.

Grunkraut saiu da Zamp em junho, em meio ao avanço do Mubadala no capital da dona do Burger King e do Popeyes. Estava na empresa desde 2011, tendo liderado especialmente a área de marketing e vendas, mas desde 2022 estava na cadeira de CEO.

Sua saída foi uma das diversas mudanças do grupo de fast food desde a chegada da gestora árabe. Para o seu lugar, a empresa contratou Paulo Camargo, que estava à frente da Espaçolaser mas ficou anos comandando o concorrente McDonald’s.

Na Kraft Heinz Brasil, o executivo vai substituir Fernando Rosa, que trocou a fabricante de molhos pelas sandálias Havaianas. Em agosto, Rosa assumiu a operação brasileira da marca principal da Alpargatas.

Grunkraut chega para liderar o plano da Kraft Heinz de dobrar o tamanho da operação brasileira nos próximos cinco anos, tornando o Brasil a maior operação da cia fora dos Estados Unidos.

Nos últimos cinco anos, a operação do Brasil cresceu 2,5x passando de R$ 1 bilhão para R$ 2,5 bilhões de faturamento líquido e ocupa a primeira ou segunda posição em participação de mercado nas categorias prioritárias em que opera (ketchup, molho de tomate e maionese)

Atualmente, a KHC Brasil possui mais de 3.000 colaboradores espalhados em suas 4 plantas de produção (duas em Nerópolis-GO, em Blumenau-SC e uma em Jandira), um centro de distribuição e sua sede em SP.