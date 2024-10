Repcom 2024: FSB Holding e líderes do mercado discutem o futuro da reputação

A FSB Holding realizará o Repcom 2024 no próximo dia 31 de outubro, das 9h às 17h, no Hotel Grand Hyatt, na capital paulita. O evento reunirá mais de 500 líderes empresariais, consultores e formadores de opinião para discutir o futuro da comunicação e a importância da reputação para os negócios.

“O Repcom marca uma nova fase para a FSB Holding, consolidando sua posição de liderança e inovação no campo da comunicação e da gestão de reputação. Será uma oportunidade imperdível para tomadores de decisão e influenciadores do mundo corporativo se conectarem e trocarem conhecimentos valiosos”, diz Marcos Trindade, CEO da FSB Holding.

A programação do evento inclui painéis sobre os principais temas que envolvem a reputação empresarial, liderados por especialistas renomados. Entre os destaques, está a participação do jornalista americano Charles Duhigg, vencedor do Prêmio Pulitzer e autor do best-seller 'O Poder do Hábito' (2012), que vendeu mais de 10 milhões de exemplares em todo o mundo. Duhigg, que acaba de lançar seu novo livro, 'Supercomunicadores', virá ao Brasil a convite da FSB Holding especialmente para o evento.

Reconhecido por sua expertise em comunicação e comportamento humano, o escritor — que já foi repórter investigativo no The New York Times — agora se dedica a estudar a comunicação, tema de seu mais recente livro. No Repcom, falará sobre “a ciência por trás da Supercomunicação”, dando dicas sobre como usar as ferramentas certas para uma boa comunicação com qualquer pessoa, seja no ambiente profissional ou pessoal.

Outros painéis que farão parte da programação são: “Autenticidade em Foco: Como a Creator Economy impacta nos ativos reputacionais”, com a participação de Kondzilla, Tik Tok e TV Cazé; “Provocando mudanças: a liderança que redefine reputações”, com Roberto Saloutti (BTG Pactual), e Marcela Rocha (JBS); “IA e o novo jogo da reputação: um desafio de sociedade”, com Silvio Meira (TDS Company), Maira Habimoradi (Inteli), César Gon (CI&T), e Rodrigo Helcer (Stilingue); e “Reputação: o valor (in)visível que move negócios”, que contará com a os empresários André Esteves (BTG), Rubens Menin (CNN, Inter, MRV) e Rubens Ometto (Cosan).

Mais do que um evento, o Repcom passa a ser um selo de conteúdos sobre reputação da FSB Holding. “Nosso intuito é promover e liderar conversas sobre a importância da gestão da reputação a partir de pesquisas, estudos, artigos, conversas. Tudo com o objetivo de ajudar executivos, marcas e empresas a criar, gerir e proteger sua reputação junto aos mais diversos públicos”, reforça Marcelo Tokarski, CEO da Nexus e head do Repcom.

Programação completa

Welcome coffe e credenciamento

Abertura e boas-vindas Marcos Trindade, CEO FSB Holding

Reputação: o valor (in)visível que move negócios

→ André Esteves, Chairman BTG Pactual

→ Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan

→ Rubens Menin, Fundador MRV | Inter | Log | CNN Brasil

Moderação

→ Alexandre Loures, Sócio e head da Área privada FSB Holding

Rep Talks

→ Lucas Rossi, VP Global de Reputação AB InBev

Autenticidade em Foco: Como a Creator Economy impacta nos ativos reputacionais

→ Danielle Crahim, Diretora de Performance Tik Tok

→ Kondzilla, Produtor e Fundador KondZilla

→ Felipe Tebet, Sócio LiveMode | Head de Plataformas Digitais CazéTV

Moderação

→ Pollyana Miranda, Sócia-diretora da Deck/FSB Holding

Charles Duhigg e a ciência por trás da Supercomunicação

Entrevistador

→ Marcelo Diego, Sócio Controlador FSB Holding

Almoço

A revolução da nova mídia: a conquista da relevância

→ Cris Bartis, Cofundadora da Plataforma Mamilos

→ Fernando Rodrigues, Diretor de Redação Poder 360

→ Erick Bretas, CEO Estadão

→ Carlos Sambrana, Cofundador NeoFeed | AgFeed

Moderação

→ Rebecca Belmonte, CEO Loures

Rep Talks

→ Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo

Provocando mudanças: a liderança que redefine reputações

→ Tyrona Heath, Diretora The B2B Institute | LinkedIn EUA

→ Eraldo Benazzi, Head de Vendas LinkedIn

→ Roberto Sallouti, CEO BTG Pactual

→ Marcela Rocha, Diretora-Executiva de Assuntos Corporativos JBS

Moderação

→ Jaderson Alencar, Vice-Presidente de Planejamento, Novos Negócios e Conteúdo da Jotacom

Serviço Repcom

Data: 31 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Local: Hotel Grand Hyatt, em São Paulo - evento para convidados (não haverá venda de ingressos)

