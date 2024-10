Bússola & Cia: GooRoo acelera expansão com aporte de R$ 200 milhões

A fintech GooRoo, especializada em crédito consignado privado, acelera a expansão, com novos executivos, lançamento de produtos e previsão de fusões com concorrentes. Com crescimento anual de 1000%, recebeu R$ 200 milhões via FIDC.

Entre os novos produtos estão o cartão de crédito consignado e a antecipação do FGTS com desconto na folha, visando ampliar o acesso ao crédito para trabalhadores CLT. Presente em 26 estados e 250 cidades, espera firmar 2,5 mil convênios até 2026, além de contratar 100 novos profissionais.

Recebíveis

A fintech Kapitale lançou o “Pague com Kapi”, que antecipa recebíveis e conecta varejo e indústria, criando um ciclo sem custos para lojistas. O produto já nasceu com um fundo FIDC de R$ 50 milhões, visando facilitar o fluxo de caixa para pequenas e médias empresas.

Hub

A edtech Proesc, do Amapá, lançou o Proesc Bank, um hub de gestão escolar com serviços como conciliação bancária e emissão de boletos. Desenvolvido a partir de análises de mais de R$ 5 bilhões em transações, a meta para 2025 é movimentar R$ 7 bilhões e atender 4.500 escolas.

Segurança

A startup CisoX, acelerada pelo grupo Dfense, usa GenAI para estratégias de segurança digital. Com investimento de R$ 3,2 milhões e previsão de receita de R$ 13,5 milhões até 2025, a tecnologia permite a emissão de relatórios personalizados em segundos, acelerando a gestão de riscos.

Digitais

O Centro de Solução de Disputas da ABPI lançou a Câmara de Disputas Relativas a Direito Digital (CDD-ABPI), pioneira no Brasil, focada em tecnologia, e-commerce e proteção de dados. A câmara oferece soluções rápidas e digitais, com prazos de até 90 dias para resolução.

Parceria

A Board Academy firmou parceria com a Esade, renomada escola de negócios da Espanha, para desenvolver o Programa de Inovação no Conselho, capacitando profissionais a adotarem tecnologias disruptivas como IA e metaverso no ambiente corporativo.

Assessoria

O BMA Advogados atuou na venda da marca de moda Haight para a Shoulder. A negociação envolve a compra de 40% da marca com previsão de incorporação total em 18 meses. A Haight, criada há 10 anos, exporta para redes como Bergdorf Goodman e tem 20% de sua receita proveniente de exportações.

Global

A SoftExpert, fornecedora de soluções de gestão empresarial, aumentou em 115% seu time de marketing, passando de 19 para 41 pessoas. A empresa investe em expansão global e lançou um novo site em 9 línguas, melhorando a experiência de seus 3 milhões de usuários.

Sustentabilidade

Pesquisa da CNI revelou que 80% dos habitantes do Sudeste estão preocupados com a sustentabilidade. No Sul, o percentual é de 76%, no Norte e Centro-Oeste, 74%, e no Nordeste, 70%. Realizada pela Nexus, empresa da FSB Holding, a pesquisa ouviu 2.002 pessoas em setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Mensagem

A proptech Morada.AI, com investimento de R$ 6 milhões, desenvolveu Mia, uma IA conversacional que já trocou 12 milhões de mensagens, auxiliando no processo de compra e venda de imóveis. A empresa atende grandes incorporadoras e está presente em 17 estados.

Expansão

A startup BrM², criada em 2021, expande suas operações para São Paulo. O app da empresa oferece transparência no mercado imobiliário, mostrando valores de imóveis vendidos em regiões específicas, agilizando negociações e acelerando o mercado.

Exchange

A fintech Monkey Exchange, especializada em antecipação de recebíveis, ultrapassou R$ 100 bilhões transacionados e está expandindo para México e EUA. Com sede em Charlotte, Carolina do Norte, investiu US$ 2 milhões na internacionalização.

Summit

Empresas como Grupo Boticário e Unilever concorrem na 4ª edição do Diversidade em Prática Summit. O evento, organizado pela Blend Edu, ocorrerá em 9 e 10 de outubro e é o maior evento de D&I no Brasil. A participação é gratuita.

Plataforma

A plataforma Zinz, que conecta franqueados a prestadores de serviços de reformas, espera movimentar R$ 6 milhões em projetos em 2024, um aumento de 33%. Desde 2020, já intermediou 10,5 mil metros quadrados de reformas.

Crescendo

A ACOM Sistemas, com 21 anos no mercado de food service, registrou um crescimento de 35% nas vendas em 2024. O ERP Everest 3.0, usado por 200 grupos empresariais, impulsionou esse crescimento, e a empresa planeja expandir para o Nordeste.

Premium

A comunidade de networking feminino Radar & Você, com 8 mil participantes em 13 países, se consolidou como plataforma estratégica para marcas premium. O grupo, fundado por Danda Papa e Ana Neves, gera 16 mil interações mensais e foca na expansão até 2025.

Semana

O Sicoob é apoiador da Semana Mundial do Investidor 2024, promovida pela CVM. O evento, que ocorre até 13 de outubro, visa promover a educação financeira e a proteção de investidores, abordando temas como finanças digitais e criptoativos.

Lenço

A Dudalina, com 58% de mulheres na liderança, lançou um lenço exclusivo para apoiar a luta contra o câncer de mama. A peça, disponível por R$ 199,90, terá 100% do lucro revertido para a Américas Amigas, que atua na detecção precoce da doença.

Perecíveis

O volume de compras de perecíveis no Brasil cresceu 10,8% no primeiro semestre de 2024, segundo o AC Hub. O segmento representa 44,3% das compras totais em supermercados, refletindo a preferência do consumidor por alimentos frescos e de qualidade.

AI

A Agger, maior plataforma de gestão de seguros do Brasil, anunciou Cleiton Wasen como diretor de Dados e IA, apostando em inteligência artificial para aprimorar o mercado de seguros.

Sem fraudes

A ABRAPEM firmou parceria com a ABComm para combater a venda de balanças e instrumentos metrológicos irregulares no e-commerce, visando soluções para coibir fraudes no setor.

Transformação

As startups Typcal, Mush e Muush desenvolvem produtos sustentáveis com micélio, transformando resíduos em bioprodutos. O mercado global de micélio deve atingir US$ 3,84 bilhões até 2026, com um crescimento anual de 7,7%.

Proteção

A Pitzi, especializada em proteção de celulares, lançou uma nova solução de proteção financeira em parceria com a Sabemi Seguradora. A previsão é que o novo produto represente 20% do faturamento da empresa até 2025.

União

A IARIS, startup de IA, se uniu à Senior para monitorar exames com IA na plataforma Konviva LMS. A solução EasyProctor já acompanhou 700 mil exames, gerando mais de 3 milhões de alertas de fraudes potenciais.

Movimento

Estudo do Movimento Todos à Mesa mostra que doações de alimentos representam menos de 1% do desperdício no Brasil. A redistribuição adequada pode triplicar o volume redistribuído, alcançando 600 mil toneladas por ano.

Flexível

A Pier, seguradora digital, está investindo em flexibilidade para oferecer seguro automóvel com preços mais acessíveis, utilizando IA e dados para aprimorar os serviços, com mais de 35 mil clientes já atendidos.

Oficina

A quarta oficina gratuita de ESG das Naves do Conhecimento, com inscrições abertas até 9 de outubro, discutirá “Etnia, gênero e orientação sexual no trabalho”, promovendo um ambiente de trabalho mais inclusivo.

Ensino médio

O Instituto Natura lança a segunda temporada do podcast “Instituto Natura: Diálogos sobre a Educação na América Latina”, um canal voltado para reflexões e discussões sobre os desafios e soluções na área da Educação. O primeiro episódio convida o deputado federal Mendonça Filho, participante ativo dessa discussão no Congresso Nacional, para debater sobre o Novo Ensino Médio que entra em vigor em 2025.

Entrega

A Eu Entrego anunciou parceria estratégica com a Suhai Seguradora, especializada em seguros de veículos, e a insurtech TôGarantido, startup que ajuda empresas a integrar seguros de forma fluida na jornada de seus clientes. Essa colaboração tem como objetivo oferecer condições especiais de seguro de carros e motos aos entregadores parceiros da Eu Entrego.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades