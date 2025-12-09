O que vai definir 2026? As 21 tendências do Pinterest para o ano

O Pinterest abriu nesta terça-feira, 9 de dezembro, sua nova rodada anual de previsões e, se os números se confirmarem, 2026 será um ano de estéticas improváveis, combinações ousadas e nostalgias reinventadas.

O relatório "Pinterest Predicts 2026" reúne dados de buscas feitas entre 2023 e 2025 e identifica 21 tendências que devem influenciar a moda, beleza, decoração, viagens e gastronomia no próximo ano. É uma mistura curiosa que vai do repolho ao maximalismo dos anos 1980, passando por perfumes em camadas e por uma casa que imita um picadeiro.

As tendências apontadas pelo Pinterest revelam um ano marcado por contrastes. Há espaço para o azul glacial e para o brilho alienígena, além de brinquedos retrô e cartas escritas à mão. Em comum, todas as tendências indicam uma busca por experiências sensoriais, narrativas visuais fortes e um desejo de resgatar o passado enquanto se inventa o futuro.

Veja a seguir algumas das preferências apresentadas pelos usuários do Pinterest para 2026:

A estética glacial como protagonista

Uma das tendências transversais é a chamada "Vibe glacial". Tons claríssimos de azul, maquiagem com referência ao frio extremo e drinks igualmente azuis têm crescimentos de buscas que vão de 35% a 150%.

"Seja qual for a previsão do tempo na sua região do Brasil, a geração Z e os millennials decidiram que 2026 vai ser um ano de tons claríssimos de azul e uma estética gélida que refresca qualquer look, festa

ou drinque", diz o relatório do Pinterest.

O que as pessoas estão procurando?

estética glacial: +35%

drinks azuis: +55%

vestido de casamento azul gelo: +55%

azul gelo: +50%

maquiagem glacial: +150%

O retorno inesperado dos broches

O acessório que já foi sinônimo de formalidade retoma o protagonismo em 2026. A busca por “broche aesthetic” subiu 110%, enquanto “broche para terno masculino” cresceu 90%. Segundo o Pinterest, as peças de vestuário devem ganhar mais destaque com broches maximalistas, misturando referências vintage e ousadia contemporânea.

"O broche ressurge sem gênero, sem limites e com estilo para dar e vender nessa tendência

guiada pelos baby boomers e pelos millennials. Seja na lapela, na gravata, no terno masculino ou

no sapato feminino, a proposta é desabrochar qualquer look", explica o relatório.

O que as pessoas estão procurando?

broche para terno masculino: +90%

acessórios maximalistas: +105%

joias antigas: +45%

camisa com lapela: +95%

broche aesthetic: +110%

O repolho como estrela da gastronomia

Entre as tendências mais curiosas está o crescimento inesperado do repolho como ingrediente de destaque para as refeições. As buscas por guioza de repolho aumentaram 110%, e receitas como sopa de golumpki e repolho fermentado também mostram forte crescimento na plataforma.

"Em 2026, mais gente vai procurar sabores e texturas inesperadas entre as folhas dessa hortaliça versátil. Os baby boomers e a geração X, especialmente, vão inovar com sopas, tacos, bolinhos e até bifes vegetais".

O que as pessoas estão procurando?

bok salteado com shoyu: +35%

guioza de repolho: +110%

sopa de golumpki: +95%

repolho ao molho alfredo: +45%

repolho fermentado: +35%

O futuro com estética alienígena

A tendência “Elo intergalático” aponta para um 2026 com forte influência futurista. Buscas como “maquiagem inspirada em alienígenas” (+140%) e “iridescente” (+115%) sugerem uma estética holográfica e furta-cor.

"Os extraterrestres não buscam só conhecimento: eles também buscam estilo. Seja na moda, na beleza ou na decoração, a geração Z e os millennials querem um 2026 meio alienígena, meio futurista e totalmente furta-cor — ou opalescente, se você preferir", diz o relatório sobre essa tendência para quem busca por estilo.

O que as pessoas estão procurando?

aesthetic alienígena: +80%

iridescente: +115%

caminhão futurista: +60%

maquiagem inspirada em alienígenas: +140%

maquiagem glow suave: +115%

Casas com espírito de circo

A estética circense aparece com força na decoração. A tendência “Lar lúdico” reúne aumentos de pesquisas como “decoração circense” (+130%) e “teto listrado” (+40%).

Segundo o Pinterest, os usuários têm pesquisado sobre maneiras incomuns para transformar o lar, com preferências para paredes listradas, objetos inusitados e luminárias acrobáticas, trazendo o clima de espetáculo para dentro de casa. A proposta será criar uma decoração divertida.

"Em 2026, a casa vai ficar cada vez mais parecida com o circo, especialmente entre os millennials e os baby boomers. O passe de mágica é usar objetos inusitados e muitas listras coloridas na parede, no tapete e no abajur".

O que as pessoas estão procurando?

teto listrado: +40%

quarto de bebê temático de circo: +50%

decoração circense: +130%

arte circense: +35%

aesthetic de circo vintage: +70%

Jujubas que ultrapassam a culinária

A tendência “Jujuba joia” combina estética, moda e alimentação. Buscas por “jelly blush” cresceram 130%, enquanto receitas com gelatina também aumentaram.

"Os millennials e a geração Z vão trazer jujubas e gominhas para diferentes momentos da vida, seja para comer ou vestir. De um lado, espere receitas com gelatina e muitas cores. De outro, unhas, acessórios, roupas e maquiagem com aquela textura inconfundível".

O que as pessoas estão procurando?

ursinhos de gelatina: +50%

ágar-ágar: +35%

yokan: +60%

jelly blush: +130%

balas de gelatina: +100%

Glamour maximalista dos anos 1980

O relatório aponta um retorno desenfreado ao exagero dos anos 1980. Itens como “luxo dos anos 80” tiveram alta de 225%, acompanhados por crescimentos em buscas por jaquetas de gola alta e ternos oversized.

"Em 2026, a geração Z e os millennials vão querer mais do que lookinhos: o momento é de grandes emoções com um glamour maximalista inspirado nos anos oitenta. Na prática, os blazers e jaquetas vão crescer no tamanho e no impacto, as golas vão subir muitos centímetros e os acessórios vão entregar luxo sem limites", explica o Pinterest, sobre a tendência.

O que as pessoas estão procurando?

cinto grosso: +65%

terno oversized: +90%

jaqueta de gola alta: +60%

punho com detalhe dourado: +50%

luxo dos anos 80: +225%

A nostalgia das cartas e dos postais

Em meio ao avanço tecnológico, a tendência “Entre postais” resgata a comunicação à moda antiga. “Presentinhos em cartas” (+110%) e “selos fofos” (+105%) mostram que escrever à mão volta a ser um gesto valorizado.

"A DM ganhou mensagem escrita à mão, selos decorados e um inesquecível papel de carta. Nessa tendência enviada pela geração Z e os millennials, não vão faltar motivos — nem acessórios inesperados — para se comunicar à moda antiga de um jeito novo em pleno 2026".

O que as pessoas estão procurando?

selos fofos: +105%

cartas de amigos por

correspondência: +35%

cartas escritas à mão: +45%

ideias para amigos por

correspondência: +90%

presentinhos em cartas: +110%

O perfume como assinatura pessoal

A tendência “Arte da essência” revela o interesse crescente por fragrâncias personalizadas. O “layering de perfumes” teve alta de 125% e “coleção de perfumes nichada” cresceu 500%.

"Imagine que cada perfume diferente faz sua parte nessa coreografia. Pois é: em 2026, os millennials e a geração Z vão misturar óleos e aromas pra criar verdadeiras assinaturas olfativas — ou seja, um cheiro que ninguém mais tem", explica o relatório.

O que as pessoas estão procurando?

coleção de perfumes nichada: +500%

layering de perfumes: +125%

fragrância característica: +45%

sobreposição de fragrâncias: +75%

notas de perfume: +80%

A infância com memória afetiva

A tendência “Infância retrô” recupera elementos de décadas passadas, da roupa ao brinquedo. Itens como “brinquedos dos anos 1970” (+125%) e “brinquedos dos anos 2000” (+140%) mostram que a nostalgia permeia até o universo infantil.

"Em 2026, a infância vai ter cheirinho de nostalgia, mas não de naftalina: os pais querem presentear os pequenos com aquelas novidades antigas que nunca perdem o charme. Entre elas estão roupinhas e acessórios vintage, claro, e brinquedos que homenageiam décadas passadas".

O que as pessoas estão procurando?

brinquedos dos anos 1970: +125%

roupas de bebê recicladas: +95%

moda infantil vintage: +35%

brinquedos nostálgicos: +225%

brinquedos dos anos 2000: +140%

Turismo de aventura ganha espaço

No eixo de viagens, o relatório identifica uma preferência por roteiros que envolvem adrenalina. A tendência “Férias com emoção” registra crescimento em buscas por aventura, automobilismo e torneio de futebol.

A demanda é puxada principalmente por geração Z e millennials, que buscam destinos associados a esportes radicais e experiências de risco calculado.

"O descanso pode esperar, mas a aventura tem pressa. Em 2026, as viagens mais incríveis serão aquelas que entregam um obrigatório frio na barriga. A geração Z e os millennials, especialmente, vão correr em busca de destinos que oferecem kite-surf, rapel, eventos esportivos e outras ideias radicais".

O que as pessoas estão procurando?

eventos de automobilismo: +85%

rafting: +35%

adrenalina aesthetic: +50%

turismo de aventura: +75%

torneio de futebol: +50%

O gótico romântico como linguagem visual

A tendência “Gótica suave” une maquiagem vampiresca, romantismo sombrio e referências literárias. Buscas por “unhas góticas coffin” subiram 180%, enquanto “maquiagem romântica sombria” aumentou 160%.

"Em 2026, a beleza surge ao mesmo tempo gótica e romântica sob a influência dos millennials e da geração Z. Olhos esfumados, unhas pretas pontiagudas e toques misteriosos de gloss são só alguns elementos dessa estética que convida a uma mordida".

O que as pessoas estão procurando?

corte de cabelo vampiresco: +40%

maquiagem romântica sombria: +160%

carmilla aesthetic: +60%

beleza vampiresca: +90%

unhas góticas coffin : +180%

Destinos místicos entram no radar

Outra frente de turismo é agrupada sob a tendência “Terra mística”. As buscas por “montanhas da Escócia” cresceram bastante em 2025, assim como o interesse dos usuários pelas "floresta de bambu em Arashiyama”.

Segundo a plataforma, os usuários demonstraram preferências por paisagens etéreas, ruínas históricas e cenários de neblina, sugerindo que o descanso é acompanhado de contemplação e forte apelo fotográfico.

O que as pessoas estão procurando?