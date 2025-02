Picolé de Nhá Benta? A novidade da Kopenhagen para a campanha de verão 2025

A Kopenhagen deu início à sua Campanha de verão 2025, com foco em transformar a estação mais quente do ano em uma experiência refrescante. Em menos de um mês do lançamento da ação, a marca registrou um crescimento de 25% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior.

A grande atração da campanha é a Nhá Benta Gelada no Palito, que traz uma nova versão do tradicional doce. Os consumidores podem personalizar suas sobremesas com três opções de calda – chocolate, pistache e caramelo salgado – e quatro tipos de toppings, como chocolate meio amargo, farofa de castanha de caju, chocolate branco e chocolate ao leite.

A novidade está disponível nas lojas da marca e também é destaque no Nhá Benta Bar, pop-up store presente em locais como a Rua Oscar Freire, Morumbi Shopping, Center Norte e Iguatemi, em São Paulo, além do Rio Sul, no Rio de Janeiro.

Nesses pontos, os clientes podem personalizar as Nhá Bentas Geladas e aproveitar o ambiente 'instagramável', o que, segundo a empresa, resultou em um aumento de 291% nas vendas de sobremesas desde a inauguração.

"Queremos que os clientes associem a marca de chocolates ao prazer e ao frescor do verão, por isso estamos oferecendo produtos que representam a temporada, ideais para pausas refrescantes no dia a dia. A ideia também é tornar nossas lojas o destino da estação, por meio de uma atmosfera doce e memorável", explica Maricy Gattai, diretora-executiva da Kopenhagen.

Além da Nhá Benta Gelada, a campanha de verão inclui novidades no menu de cafeteria, com dois novos milkshakes: Chocolate com Caramelo Salgado e Pink Lemonade. As Sodas Italianas também têm novas versões, com os sabores Limão Siciliano e Pink Lemonade. Para os consumidores em busca de opções mais saudáveis, a linha SoulGood será destaque, oferecendo produtos que aliam indulgência e bem-estar.

A influenciadora Maria Braz, com mais de 500 mil seguidores, foi escolhida para divulgar a ação por meio de fotos e vídeos nas redes sociais. "Estamos entusiasmados com a parceria com Maria Braz, que transmite os valores de elegância e frescor que buscamos comunicar", afirma a diretora-executiva da Kopenhagen. A campanha também inclui uma promoção: na compra de uma Nhá Benta Gelada no palito, o consumidor pode levar a segunda unidade com 30% de desconto. A ação ficará disponível até o dia 5 de março de 2025.