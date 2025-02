The Town lança desafio no TikTok valendo ingressos para a edição de 2025

O The Town lançou nesta terça-feira, 6, uma nova campanha de marketing digital baseada em user-generated content (UGC) para aumentar o engajamento nas redes sociais e promover a venda de ingressos para o festival.

Até 14 de fevereiro, usuários do TikTok poderão participar do desafio #QueroBrilharnoTheTown, criando conteúdos criativos que respondam à pergunta "Como você quer/vai brilhar no The Town?". Os 50 vídeos mais criativos receberão um par de ingressos do The Town Card.

A iniciativa reforça a estratégia de gamificação e incentivo à participação ativa do público, estimulando a criação de conteúdo espontâneo que amplia a visibilidade do festival. O The Town utiliza o engajamento digital para gerar buzz nas redes e consolidar a marca antes do início das vendas gerais dos ingressos, previstas para 20 de fevereiro.

O The Town Card, que se esgotou em poucas horas na última edição, garante acesso ao festival antes mesmo da divulgação completa do line-up. A organização aposta na escassez controlada e no desejo antecipado como gatilhos de conversão, incentivando os consumidores a garantirem sua participação no evento com antecedência.

Além da ação no TikTok, o festival também investe na fidelização com o The Town Club, programa que oferece benefícios exclusivos, como pré-venda antecipada e experiências diferenciadas durante o evento. A segmentação do público em categorias de fidelidade e a oferta de vantagens exclusivas reforçam a estratégia de retenção e valorização dos fãs mais engajados.

As vendas do The Town Card acontecerão exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, e os organizadores recomendam que os interessados realizem o cadastro antecipado para facilitar a compra. Em 2023, cerca de 438 mil pessoas tentaram adquirir o ingresso na pré-venda, evidenciando a alta demanda e a eficácia da estratégia de marketing do festival.

Como participar do desafio do The Town

Para participar do desafio, é necessário ter uma conta pública no TikTok com, no mínimo, 1.000 seguidores, seguir o perfil oficial do festival e cumprir as diretrizes da plataforma. Os conteúdos produzidos podem abordar temas variados, como música, dança, maquiagem, looks, histórias e comédia.

Os ganhadores terão acesso antecipado ao festival, que acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O resultado será divulgado em 20 de fevereiro nos canais oficiais do evento.

A venda do The Town Card para o público geral começa em 20 de fevereiro, às 19h, exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso custa R$ 895 (inteira) e R$ 447,50 (meia-entrada), sem taxa de conveniência, e pode ser parcelado em até seis vezes no cartão de crédito. Membros do The Town Club terão pré-venda exclusiva no dia 13 de fevereiro, também pela Ticketmaster. O clube oferece benefícios como fila preferencial, descontos e acesso ao lounge, com planos a partir de R$ 379.

Este ano, o festival contará com mudanças na estrutura e novos palcos. Entre as atrações confirmadas para 2025 estão Green Day, Katy Perry, Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Inocentes & Supla.

O regulamento completo do desafio #QueroBrilharnoTheTown está disponível no site.