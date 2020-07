Pessoas no centro: o marketing pós-covid transformou os negócios

Certamente você já ouviu a frase “O cliente tem sempre razão”. Mas com tanta infoxicação e públicos falando ao mesmo tempo, como ouvir os consumidores que realmente são o alvo de uma marca para implementar melhorias eficientes a partir disso? Esta é a pergunta que será respondida hoje (2/07), às 20h (horário de Brasília), na live gratuita da Cria School. A live contará com a participação de Rapha Avellar, fundador da plataforma, empreendedor serial e CEO da agência Avellar, e André Felippa, ex-diretor da Mondeléz, que também foi VP de marketing da Unilever e CMO da Samsung, com mais de 30 anos de experiência internacional em Marketing e professor do curso da Cria.

“Antes de mais nada, é importante lembrar que marketing nenhum salva produto ruim. Então, para além do seu produto, o que você está proporcionando de experiência para o seu cliente?” O questionamento, criado por Felippa em sua aula ministrada na Cria School, reforça que antes de pensar no marketing de um produto, é preciso entender o papel dele na realidade do cliente, e acima de tudo, na realidade do cliente certo.

Felippa também afirma que enxergar o produto de forma ampliada, como algo além do produto em si ou do marketing feito em cima dele, é o que define se o negócio irá se desenvolver e inovar com mais saúde ou não, especialmente neste momento tão diferente que vivemos.

Entre outros pontos, Felippa vai abordar a importância da empatia e da pesquisa para descobrir as necessidades do consumidor e como os produtos do mercado atendem a elas. A pesquisa de mercado é um dos pontos que se relaciona diretamente com o Customer Centricity já que, através dela, é possível descobrir qual é a percepção do público sobre determinado produto. Para o mundo dos negócios, a pesquisa é fundamental – não só em termos de inovação, mas também para melhorar o que já está sendo oferecido hoje e usar isso para alavancar os resultados da marca.

Calçar os sapatos do consumidor é outro exercício que precisa ser feito para que as empresas realmente tragam o consumidor para o centro do negócio

A importância da empatia também é assunto de debate na live gratuita que acontece hoje.

“Empatia com o cliente é entender quais são as oportunidades de mercado, os desejos do seu usuário, o que a concorrência já atende e o que ele necessita de fato”, ressalta Felippa. A necessidade nem sempre é sinônimo do desejo do cliente, e empresas que notam isso antes mesmo do seu público têm a percepção de valor do seu produto elevada e desenvolvem ao longo do tempo os tão desejados “advogados da marca”.

As lives semanais com nomes de peso do mercado, como o de Felippa, são uma iniciativa da Cria School em parceria com a Exame Academy, que tem como objetivo aproximar o marketing digital do mundo dos negócios.

