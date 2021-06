Pesquisa do Twitter aponta o que o brasileiro mais compra online

As compras online vêm se consolidando como uma tendência desde o início da pandemia da covid-19. Os pontos que são levados em conta pelos consumidores que optam pelo e-commerce no Brasil foram levantados em uma pesquisa do Twitter, entre eles descontos e promoções são importantes para 78% dos participantes.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Além disso, um em cada cinco respondentes ainda disse que a variedade de produtos é o principal chamariz. Em contrapartida, as pessoas acreditam que o meio físico leva vantagem quando o assunto é a confiança de ter escolhido o produto / marca certo em comparação com as compras realizadas de maneira virtual - apenas um em cada quatro entrevistados disse sentir firmeza neste quesito ao comprar online.

"A pesquisa mostra que 76% das pessoas apontam a facilidade em avaliar melhor a opinião das outras como um ponto positivo do comércio eletrônico, justamente por essa possibilidade de colher informações vindas de outras fontes", explica Lucas Andrade, analista de pesquisa do Twitter no Brasil.

"As compras online antigamente tinham um volume menor devido à insegurança de muitos para esta modalidade. Com o passar do tempo, porém, as pessoas foram vendo que podem utilizar meios virtuais e continuar seguras", completa.

Ainda que no futuro tudo volte à normalidade, as pessoas já se acostumaram com a vida online. Nesta mesma pesquisa, 67% dos respondentes declararam que passaram a comprar mais produtos e/ou serviços de forma online no período da pandemia.

Além disso, a busca por preços melhores se torna ainda mais relevante por conta da atual situação de boa parte da população. Segundo a pesquisa, 88% das pessoas que usam o Twitter no país disseram que a pandemia está afetando suas contas.

Com isso, houve a necessidade de reorganizar as finanças pessoais. Assim, 45% esperam que os produtos entrem em promoção para conseguir fazer suas compras.

Veja os produtos que os brasileiros sentem mais confiança em comprar no e-commerce:

94% Outros produtos para casa (lençol, toalhas, edredom...)

91% Aparelhos eletrônicos

90% Itens de farmácia/drogaria

88% Eletrodomésticos

85% Vestuário

84% Itens de supermercado

81% Móveis

23% Imóvel

20% Veículos

Veja os tipos de produtos que os brasileiros que responderam à pesquisa já compraram:

86% Vestuário

85% Aparelhos eletrônicos

69% Eletrodomésticos

66% Itens de farmácia/drogaria

64% Itens de supermercado

52% Outros produtos para casa (lençol, toalhas, edredom...)

50% Móveis

6% Veículos

5% Imóvel

A pesquisa realizada pelo Twitter contou com dados da MindMiners, que incluem uma amostra de 250 pessoas que usam o serviço e 250 pessoas que não usam, todos do Brasil. A Brandwatch é uma plataforma de listening, que utilizou dados da base referentes aos Tweets das pessoas.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.