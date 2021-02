Perdigão dará um ano de churrasco grátis para 10 consumidores

A linha Perdigão Na Brasa, que integra o portfólio da marca de alimentos Perdigão, realiza a promoção “Na Brasa, Na Faixa”, que oferecerá mais de 2 mil prêmios.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

A partir desta segunda-feira, 01, até 11 de abril, na compra de 35 reais em produtos Perdigão Na Brasa, os consumidores poderão se cadastrar na promoção e concorrer a itens como faqueiros, tábuas de madeira, tábuas para descongelamento, avental de couro e manta térmica. Além desses prêmios instantâneos, a marca também realizará 10 sorteios, sendo um por semana, que terão como prêmio um ano de churrasco grátis.

Para participar da ação “Na Brasa, Na Faixa”, criada pela agência MKT House, os consumidores devem cadastrar o cupom fiscal da compra pelo WhatsApp (11) 96433-5113 e seguir as instruções do sistema. Semanalmente, durante o período da ação, um participante será premiado com um voucher no valor de R$ 10 mil para gastar durante 12 meses.

As compras são válidas em todos os pontos de venda nas regiões do Sudeste e Nordeste do Brasil, bem como no e-commerce da BRF, o Mercato em Casa. Procurada pela EXAME a assessoria de imprensa não informou o critério de escolha das regiões participantes da promoção.