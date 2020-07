Paçoquita lança sorvete em pote de 500 ml

A fabricante de alimentos Santa Helena acaba de lançar o sorvete de massa sabor Paçoquita, em parceria com a fabricante de sorvetes Whaka.

A novidade já está disponível nas lojas da rede Sam’s Club e chega em breve em outros varejistas, como Makro e Pão de Açúcar.

Segundo a Santa Helena, um milhão de unidades da paçoca são comercializadas por dia. E o lançamento é um reforço da marca para diversificar o protfólio.

“Este não é o primeiro sorvete lançado. Desde 2013, a Paçoquita conta com um picolé fabricado por uma empresa parceira, que fica no interior de São Paulo. Diante desse primeiro movimento, entendemos que sorvete combina muito bem com a Paçoquita”, diz Tiago Garcia Leal, gerente de marketing e inovação da Santa Helena.

O sorvete em massa será comercializado em potes de 500ml e, até o final do ano deve ser distribuído também nos Estados Unidos.

Negócios

Mesmo nas atuais conjunturas, a empresa Santa Helena, fabricante da Paçoquita, prevê um crescimento de 16% neste ano, em comparação ao registrado em 2019. Essa avaliação está embasada nas estratégias da empresa neste ano, de ampliar a presença em canais digitais, lançar o e-commerce e também amparada nos lançamentos previstos, como esse feito em conjunto com a Whaka.